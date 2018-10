Il Castello prende vita

Il fascino senza tempo del Medioevo torna a risplendere fra le antiche mura del Castello di Varano



Sabato 13 Ottobre e Domenica 14 Ottobre 2018

Sabato : dalle ore 15:00 alle ore 22:30

Domenica : dalle ore 10:00 alle ore 18:00



Anno Domini 1276

Tutti gli occupanti del Castello di Varano De' Melegari sono in gran fermento: una delegazione dei Cavalieri Templari varcherà infatti a breve i cancelli della Fortezza, per intavolare una trattativa con il Conte Giorgio Pallavicino, deciso a chiedere all'Ordine di accogliere fra le sue fila il proprio secondogenito, il giovane Aaron, che già ha fama di abile e coraggioso guerriero. Ciò che i Templari anelano è di ottenere in cambio una fetta delle rendite delle terre circostanti, per finanziare la guerra in Terrasanta, ma non manca chi si oppone ad un simile accordo: il fratello del Conte, Micael, vicino più all’imperatore che non alla Chiesa, è pronto a tutto pur di impedirlo...



Cavalieri Templari, dame, fabbri, erboristi, conciatori, miliziani, mercenari... il fascino senza tempo del Medioevo torna a risplendere per due giorni fra le antiche mura del Castello di Varano: non solo una grandiosa rievocazione storica, ma anche un'intrigante vicenda da vivere in prima persona. Sette associazioni (Mansio Templi Parmensis, Oltre Lo Specchio, Compagnia di Chiaravalle, Aper Labronicus, Sole e Acciaio, Compagnia d'Arme et Caccia degli Squarzacoje, Vis Montium), accurate installazioni, scenografie ed eventi, fra cui l'immancabile Torneo di Spada, vi attendono al Castello di Varano!



Costo della manifestazione a persona:

Adulti : 10 euro per una giornata, oppure 15 euro per entrambe le giornate

Bambini : 5 euro per una giornata, oppure 8 euro per entrambe le giornate



Il biglietto comprende l'accesso alla manifestazione in castello + la visita guidata storica



L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo

Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com - https://www.facebook.com/ilcastelloprendevita/ SITO UFFICIALE (https://ilcastelloprendevita.wordpress.com/)

Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com