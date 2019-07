il cerbiatto ribelle ai diari

Venerdì 19 luglio alle ore 19.00 , per la rassegna estiva "E... state nel Borghetto", racconteremo "Il cerbiatto ribelle".



Emma Tassi Carboni presenterà un progetto di viaggio de "Il cerbiatto ribelle" verso la Normandia, per promuovere una cultura incentrata sul valore del limite e sulla necessità della diversità ci racconterà la storia di due esseri speciali. Così speciali che a loro sono stati elargiti doni grandi, enormi, così enormi da schiacciarli, quasi. Alberto e Giorgio, suo figlio e suo marito, portano addosso i carichi enormi della malattia.



Insieme ad Emma abbiamo scelto un libro, quello di Eduardo Savarese, "Le cose di prima", minimum fax, per affrontare temi importanti e toccanti.



Un adolescente segnato dalla malattia, deciso a rincorrere l'ombra del padre che lo ha abbandonato, ma anche a colmare il bisogno di essere amato. Un romanzo con l’impianto musicale di un melodramma, con un atto finale ambientato in una Gerusalemme innevata che è il superamento di un limite verso la ricerca dell'essenziale.