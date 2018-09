Il cibo di strada e la Gran Fiera di Borgo San Donnino si incontrano in piazza Repubblica

Lo Street Food di qualità e la città di Fidenza inaugurano l’autunno e si incontrano in piazza Repubblica, di fronte alla stazione, con il Borgo Station Food, vero e proprio evento del cibo di strada ideato in occasione della Gran Fiera di Borgo San Donnino.

Venerdì 28 settembre alle ore 18.30 circa presso il padiglione Confesercenti alla presenza del Sindaco Massari e dell'Assessore Amigoni si inaugurerà ufficialmente la prima edizione dell’iniziativa che animerà la zona dalle 10 alle 24 dal 28 al 30 settembre e dal 5 al 9 ottobre.

È appunto in questa seconda parte che l’evento si inserirà di diritto in #Borgofood, la Gran Fiera di Borgo San Donnino, che nel corso degli anni ha riportato a valore lo spirito con cui era nata: una grande fiera patronale incentrata sulle caratteristiche del territorio attorno alla quale si riconosce un sistema di rete fatto da: cuochi e ristoratori, artigiani del cibo, industria d’avanguardia, scuole, botteghe e cittadini attenti al proprio benessere e alla propria salute.

E allora appuntamento davanti alla stazione per partecipare ad un viaggio fatto di prodotti tipici bavaresi, cappelletti da passeggio e specialità di pasta fresca, arrosticini, pesce fritto e pesce crudo, spalla cotta, hamburger, prodotti a base di cavallo e tanto altro accompagnato dal gusto speciale di birra König che darà il nome alla speciale tensostruttura coperta in cui si potranno degustare le tante delizie per il palato. E a fine cena o a merenda spazio a tutta la dolcezza del gelato artigianale e dei nordici waffle.

Il Pala König, circondato dai food truck, sarà protagonista non solo dal punto di vista gastronomico, ma anche e soprattutto grazie ai tanti live show ed eventi in programma. Musica e divertimento le parole d’ordine, tra spettacoli e incontri imperdibili tra cui spiccano il moto raduno del 30 settembre e Fidenza Fumetto il 7 ottobre.

Per soddisfare palato e spirito appuntamento quindi con Borgo Station Food dal 28 settembre in piazza Repubblica a Fidenza.



QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO DEI LIVE SHOW AL PALA KÖNIG

- Venerdì 28 settembre

Noche Latina con Madness Staff ed esibizioni a cura di scuola Movida

- Sabato 29 settembre

Movie Star Junkies Blues Punk - Italia a cura di ARCI Taun Fidenza

- Domenica 30 settembre

SPECIAL Top Fuel "Il motoraduno di Parma" - Rosso Dj & Sirro Replay musica a 360°

- Venerdì 5 ottobre

Rab4 e i fiati Pesanti

- Sabato 6 ottobre

Kiss Konfusion (Kiss Tribute Band)

- Domenica 7 ottobre

Fidenza Fumetto dalle 10 alle 19

Piano Bar Battle Pino Pagano vs Gianfranco Pongolini presenta Willy Mc Tarson

- Lunedì 8 ottobre

Radio Caroline Live Show

- Martedì 9 ottobre

The Cry Power Pop – USA a cura di ARCI Taun Fidenza

Un sincero grazie all’amministrazione comunale e agli operatori dei truck ed aziende del territorio partecipanti: La Taverna Pellegrino/Tingel Tangel, Gelateria Paradise, Golosia, Diego Paccini, M&M Gastronomia, Frambri Street Food, Apescheria, Down Under, Settima food truck, Bread, Fish Truck, Sara Boggiani.