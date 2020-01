'il convitto restituito. uno sguardo sulla bellezza. del convitto e di altri incantamenti” - progetto parma 2020

Il 18 Gennaio 2020 alle ore 11 presso il Convitto Nazionale Maria Luigia verrà presentato alla città il progetto: Uno Sguardo sulla Bellezza. Del Convitto e di Altri Incantamenti. Il progetto fa parte del programma ufficiale di Parma 2020 ed è sostenuto dalla Fondazione Cariparma.



Alcune associazioni di volontariato (Associazione Amici del Maria Luigia, Dante Alighieri, Niccolò Paganini, Corale Renata Tebaldi, Grazia Deledda, Voglia di Leggere, Orlando Calevro, Parmaalimenta), riunite attorno a Forum Cultura, si sono incontrate per proporre alla città, in luoghi noti o poco frequentati e in particolare modo all'interno del Convitto Nazionale Maria Luigia, una serie di iniziative che possano lasciare nel pubblico un segno duraturo e la consapevolezza che Parma è ricca di eccellenti opportunità culturali. Ciò che le accomuna è la promozione della cultura nelle sue molteplici manifestazioni, senza limiti di tempo e di spazio, con uno sguardo ampio.



Le proposte vanno dalla letteratura alla storia, dalla musica al cinema, dal teatro all'arte, dalla migrazione alla multiculturalità. Si rivolgono ad un pubblico italiano e straniero con incontri in una parte della città che evoca presenze di personaggi e intellettuali del nostro Paese e dell’Europa.



Le finalità del progetto tendono:

- ad intrecciare tante competenze per far crescere lo spirito di collaborazione e per moltiplicare l’offerta culturale alla città

- a valorizzare una parte del patrimonio locale sotto diverse angolazioni

- a portare alla ribalta una zona fuori dal consueto circuito turistico

- a contaminare il pubblico con sollecitazioni multiculturali ed inconsuete