il dolce natale al novotel parma centro

Il 15 dicembre, dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 17.30, presso il Novotel Parma Centro ci sarà Piccoli Cuochi – Christmas Edition: il laboratorio di cucina che vede protagonisti i mini chef pronti ad impastare, inventare e decorare insieme i biscotti in occasione della festa più attesa da grandi e piccini. Per tutti i bimbi che parteciperanno, inoltre, ci saranno in regalo cappellino e grembiulino da chef Novotel.

L’appuntamento, aperto sia agli ospiti dell’hotel che a cittadini locali, ha l’aspirazione di creare occasioni di condivisione tra le persone e sottolinea la peculiarità del brand di porsi come struttura ideale per le famiglie, attraverso servizi a loro dedicati come menu per i più piccoli, aree giochi per bambini e ragazzi e un pacchetto famiglia molto conveniente: due ragazzi sino ai 16 anni, infatti, se in camera coi genitori, vengono ospitati gratuitamente con pernottamento e prima colazione.

Piccoli Cuochi – Christmas Edition esprime appieno la promessa di Novotel “Time Well Spent”, creando la perfetta occasione per le famiglie di ritagliarsi del tempo di qualità da passare insieme nel periodo più magico dell’anno.

INFO E PRENOTAZIONE

Costo partecipazione: € 7,00. È invece gratuito per i partecipanti al brunch domenicale -> 12 € con buffet dolce & salato a partire dalle 10:30.

Il numero di posti è limitato. È quindi necessaria la prenotazione via email eventi@piuhotels.com o per telefono 331 29 84 900

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...