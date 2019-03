Il film likemeback - tre amiche e l’ossessione per i social

Parma - Lunedì 1 aprile alle ore 21:00 presso il Cinema Edison di Parma sarà presentato il nuovo film del regista Leonardo Guerra Seràgnoli “Likemeback” distribuito da Nightswim in collaborazione con AltriSguardi.

In sala interverrà il regista.

Il cast vede come interpreti principali tre giovani promesse del cinema italiano: Angela Fontana, Denise Tantucci e Blu Yoshimi.

Presentato nella sezione Cineasti del Presente ha guadagnato a Locarno l’attenzione di stampa e pubblico registrando anteprime sold out e due proiezioni extra programmate dal Festival a grande richiesta.



Lavinia, Carla e Danila hanno appena finito il liceo e partono insieme per una vacanza in barca a vela. Sono sole con i loro telefonini e uno skipper, in viaggio lungo le coste della Croazia, piene di sogni, libertà, spensieratezza e inconsapevoli che condividere tutto sui social trasformerà la loro vacanza in un brutale rito di passaggio all’età adulta in cui nulla, soprattutto la loro amicizia, sarà mai più come prima. Il tema del film è l’ossessione dei social da parte delle nuove generazioni, il cyberbulllismo e più in particolare il sexting.



Un originale lavoro di ricerca e sperimentazione ha coinvolto la fotografia ed il sonoro a partire dalle musiche originali affidate ad Alva Noto, uno dei più importanti artisti sonori al mondo, candidato all’Oscar insieme a Ryuichi Sakamoto per la colonna sonora di “The Revenant” di A. G. Inarritu.



Prodotto da Nightswim, Essentia, Indiana con Rai Cinema, in co-produzione con Antitalent.

Il film resterà in programmazione fino a mercoledì 3 aprile.

