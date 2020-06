Il Florilegium di Rebecca Louise Law inaugura nel segno della ripartenza

La ripartenza intesa come natura in evoluzione in un tempo imprevedibile è al centro di Florilegium, prima personale italiana dell’artista Rebecca Louise Law - curata da OTTN Projects e sostenuta da Cosmoproject -, riprogrammata tra il 4 giugno e il 20 luglio 2020, con inaugurazione alle 10:00 di martedì 2 giugno nello spazio dell’Oratorio di San Tiburzio di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 + 2021, il luogo per il quale è stata ideata.

L’artista britannica, nota per le sue installazioni floreali larger-than-life e sculture site-specific, è interessata alla trasformazione organica dell’opera, e ha realizzato un’installazione in evoluzione di grande impatto che riflette sul rapporto tra Uomo e Natura e sui temi ambientali. Una mostra che fa parte di Pharmacopea, progetto di riscoperta dell’identità chimico-farmaceutica di Parma, promosso dal Gruppo Chiesi e Davines, con l’obiettivo di riconnettere e creare nuovi itinerari turistici tra gli spazi depositari dell’identità storica cosmetico-farmaceutica cittadina per riqualificarli, riscoprirli e aumentare l’attrattività del territorio, attraverso fonti storiche, materiali d’archivio, gli antichi erbari e le farmacopee riemersi in un meticoloso lavoro di recupero.

Lo spazio dell’Oratorio di San Tiburzio fa parte del complesso San Tiburzio che include anche l’Antica Farmacia San Filippo Neri, uno dei luoghi di Pharmacopea, in cui sono stati ritrovati documenti che risalgono al 1500. Il calendario degli eventi sarà aggiornato in www.pharmacopeaparma.it

Gli orari

Prima apertura al pubblico: 2 giugno 2020 dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Apertura al pubblico: 4 giugno - 20 luglio 2020

Orario apertura: Da giovedi a sabato dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Aperture straordinarie: Domenica 7 giugno dalle ore 10:00 alle ore 12:30 - Domenica 5 luglio dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Per maggiori dettagli: www.pharmacopeaparma.it

Ingresso gratuito.