Il giornalista flavio fusi ai diari di bordo con cronache infedeli

Giovedì 3 maggio alle ore 18.00 Flavio Fusi porta le sue "Cronache infedeli" ai Diari di bordo di #Parma.

Per l'occasione l'autore dialogherà con il giornalista Antonio Mascolo.



Cronache infedeli è il libro del giornalista Rai Flavio Fusi (edito da Voland nella collana Confini) in cui si prova a raccontare la Storia attraverso le storie raccogliendo ricordi, testimonianze, sensazioni che si snodano lungo quasi trent'anni.

Un diario di viaggio. Un viaggio di trent'anni attraverso i cambiamenti di un mondo in tumulto. Nuove geografie e frontiere, fragili paesi che nascono, antiche nazioni che si spengono come stelle fredde, intere comunità costrette all'esilio. Da Sarajevo assediata a Berlino liberata dal muro, da New York inginocchiata davanti alle rovine delle Twin Towers a Mosca che maledice il proprio passato, il cronista raccoglie e racconta, cercando di mettere ordine nel caos che lo circonda. Il cronista è un testimone incantato: di notte vengono a trovarlo in sogno gli spettri benevoli dei compagni che ha incontrato lungo i sentieri dell'Africa, nei villaggi massacrati dell'America Latina e dei Balcani, nelle province dell'Impero sovietico in agonia. Il cronista non è un giudice, ma sempre e soltanto un complice: di volta in volta ritrova i tanti fratelli che non ha mai conosciuto negli esseri umani con cui gli capita di dividere il pane e le giornate. Un libro di memorie, sogni e ricordi. Una storia vera, autentica e infedele: una storia, in fondo, sommamente bugiarda.



Flavio Fusi, giornalista di lungo corso, ha imparato il mestiere alla vecchia scuola de “l'Unità” e per trent'anni ha seguito come inviato della RAI tutte le più importanti crisi internazionali. Corrispondente da New York e Buenos Aires, conduttore e commentatore del Tg3, non ha mai vinto premi giornalistici e non appartiene a nessuna scuderia professionale. Cronache infedeli è il suo primo, vero libro.

Mostra meno

Gallery