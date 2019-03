il giorno della nutria ai diari

Sabato 16 marzo alle ore 18.00 alla libreria Diari di bordo di Parma presentazione del libro Il Giorno della Nutria di Andrea Zandomeneghi, pubblicato nella collana Romanzi di Tunuè.



Una storia tra congetture, presagi, ricostruzioni ossessive che portano il protagonista, nel corso di una vorticosa giornata, a dubitare di tutti fino a scoprire la verità, anche su di sé.



Un giallo al contrario, ribalta i cliché sulla provincia italiana e rivela un esplosivo esordio

letterario.

____



📖 Capalbio, costa dell’Argentario, ben lontani dalle suggestioni turistiche: Davide è un cefalgico cronico che vive col nipote e la madre, malata di Parkinson e invocante l’eutanasia. Il giorno seguente l’ennesima ubriacatura assieme al prete del paese e al figlio della badante della madre, si sveglia con gravi postumi; mentre tenta di placarli con psicofarmaci e altro alcol, rinviene una nutria spellata e congelata sul pianerottolo, a mo’ di intimidazione.

Sulla base di congetture, presagi, coincidenze e suggestioni, Davide opera ricostruzioni ossessive che lo portano, nel corso di una sola giornata sempre più vorticosa, a dubitare di tutte le persone che ha intorno, fino a scoprire la verità – anche su se stesso e sulle sue nevrosi.



Il giorno della nutria è un giallo al contrario che ribalta tutti i cliché sulla provincia italiana, un viaggio all’interno dei territori della coscienza ordinaria che svela le deformazioni e aberrazioni della coscienza e del pensiero. Ispirato da Dostoevskij per la profondità psicologica, da Huysmans per la maturità sintattica e l’ampiezza lessicale e da Bolaño per la sensibilità e la capacità affabulatoria,Il giorno della nutria rivela un nuovo, esplosivo esordio letterario.



Andrea Zandomeneghi è nato a Capalbio nel 1983. Scrive sul Foglio e ha diretto la rivista Crapula Club. Questo è il suo primo romanzo.