Il libro 'Santiago' fa tappa ai Diari di Bordo

Tappa Parmigiana percorrendo a piedi la Via Emilia per Giuseppe 'Leo' Leonelli che giungerà alla Libreria Diari di bordo di Parma zaino in spalla alle 18:00 di Lunedì 16 Aprile per incontrare i lettori e firmare le copie del suo libro "Santiago" Incontri Editrice.



Ottocentocinquanta chilometri. E’ la distanza che separa Irun, paese di confine tra la Francia e la Spagna, da Santiago de Compostela. Lo chiamano Il Cammino del Nord.

Ottocentocinquanta chilometri disseminati di albergue, frecce gialle, chonchas e mojon, rifugi per per pellegrini e segnali che da secoli guidano milioni di persone da tutto il mondo, tappa dopo tappa, ai piedi della Cattedrale di Praza de Obradoiro. Ottocentocinquanta chilometri percorsi dai più, interamente a piedi, zaino in spalla.

E’ per una catena di eventi ed enigmatiche coincidenze che il quarantenne Antonio Baldini parte. Artista in declino, abbandonato dalla compagna Marina per via della sua immaturità, afflitto dalla morte di Tiago, più che un cane “un fratello e compagno di vita”, Antonio Baldini intraprende un viaggio sul Cammino di Santiago, spinto da un’inattesa volontà di rimettersi in gioco.

Le pagine del libro narrano, giorno per giorno, il suo avvincente viaggio.

Fra paesaggi suggestivi musicati dallo sciabordio dell’oceano, sotto le esplosioni di colore di un cielo mutevole, sono tanti gli incontri significativi, fra cui Magda, Padre Ernesto, Jesus, Joanna, Belem, Luis, Allen, Frate Renato. Ma sono soprattutto la straordinaria amicizia con Carlos, e il sentimento indecifrabile per Elena, a condurre Antonio in un percorso di rilettura del proprio passato e delle proprie rigidità, nell’approdo alla conoscenza di un nuovo possibile modo di pensarsi e di pensare alla vita. Fino all’esaltante sorpresa finale che sbalordirà il lettore.

Una riflessione sulla solitudine, sulle relazioni umane, sul senso della famiglia esplorato nei dettagli più profondi e talvolta più dolorosi. La scoperta del significato di essere un “pellegrino”. Con o senza fede. Un viaggio a passo d’uomo attraverso i grandi temi umani dell’amore, della tolleranza, del rapporto con la natura e della comprensione del diverso, che necessariamente richiede il superamento dello scoglio delle abitudini e dei pregiudizi più radicati.



Giuseppe Leo Leonelli, un vagabondo della ristorazione con la passione della scrittura. Attualmente trascorre le giornate in un bar di Vignola ai piedi delle colline modenesi. I suoi lavori precedenti: "Santa Maria" con Giraldi Editore, "Almeno non sono grigie" per Toilet19, "Hasta Sempre!" con Oppure Editori.