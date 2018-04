il lions club parma host promuove nelle scuole il progetto “la sicurezza stradale per i giovani” con polizia municipale di parma, scuderia de adamich, aci parma e ufficio scolastico regionale.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Oltre 700 studenti già intervenuti, 500 ulteriori presenze previste nel solo mese di marzo: poi appuntamento il 17 aprile presso Auditorium Paganini a Parma con il Convegno conclusivo Il Lions Club Parma Host, da ormai 65 anni impegnato in progetti per il sociale, ha promosso una iniziativa per ora dedicata alla città di Parma, ma che potrà in futuro essere estesa in altre città italiane, grazie al network nazionale Lions. L’impegno specifico è quello di fornire una corretta ed approfondita informazione sulla Sicurezza stradale soprattutto ai giovani neopatentati o prossimi a conseguire la licenza di guida. Il Lions Club Parma Host ha sviluppato e promosso nelle scuole della Città di Parma il progetto “La Sicurezza Stradale per i giovani”, per l’anno 2018, con l’obiettivo di informare e formare i giovani sui fondamentali concetti della sicurezza stradale e quindi ridurre i rischi causati da un comportamento scorretto del guidatore sulle strade. Il progetto, nato grazie alla partnership con Polizia Municipale di Parma, Scuderia de Adamich, ACI Parma e Ufficio Scolastico Regionale, ha ottenuto un enorme successo già nella prima fase didattica, appena conclusa nelle classi, con il coinvolgimento di oltre 700 studenti provenienti dagli Istituti ITIS, IPSIA, Giordani, Bertolucci, Melloni e Rodani; e la previsione di partecipanti nel mese di marzo è pari indicativamente ad ulteriori 500 studenti presso l’Istituto Marconi. Il Percorso formativo, nella fase preliminare organizzato e realizzato dagli Agenti della Polizia Municipale di Parma presso gli Istituti Scolastici aderenti, con l’obiettivo di raggiungere un maggior e più consapevole coinvolgimento degli studenti, si concluderà il prossimo 17 aprile presso l’Auditorium Paganini d Parma con una giornata di incontri alla quale parteciperanno tutti i partner del progetto. “L’iniziativa sulla Sicurezza Stradale per i giovani si propone un orizzonte temporale pluriennale - ha dichiarato il Presidente del Club Vincenzo Piazza - e prevede un modulo formativo gratuito, mirato proprio ai giovani, che potrà essere nel tempo implementato per raggiungere il maggior numero di possibili utenti nonché essere esportato in altre Città, grazie anche al contribuito degli altri Lions Club che vorranno farsi promotori dell’iniziativa nell’ambito del proprio territorio”. Il Convegno “La Sicurezza Stradale per i giovani” conterà la partecipazione, in qualità di relatori, di veri esperti a livello nazionale su temi fondamentali per una guida sicura e consapevole: una occasione di incontro e confronto con gli studenti, che darà l’opportunità di gettare le fondamenta di un formidabile progetto destinato a svilupparsi ed evolversi nell’arco dei prossimi anni, anche sulla piattaforma del web. Nella giornata di martedì 17 aprile, a partire dalle 9.00, verranno affrontate tutte le tematiche inerenti alla Sicurezza Stradale con contribuiti audio e video: dall’impatto delle emissioni nocive derivanti dalla circolazione stradale, alla guida sicura, alle norme da seguire alla guida del veicolo, fino ai comportamenti rischiosi da evitare in auto. Durante l’incontro sarà presentata altresì una sessione dedicata alle tecniche di pronto soccorso, una dedicata alla tecnologia del veicolo, mirata alla sicurezza (dalla guida assistita ed autonoma all’importanza del corretto uso dei pneumatici e alla manutenzione degli stessi), fino alla presentazione dei percorsi di studio dedicati al mondo Automotive con le relative opportunità nell’ambito della provincia di Parma, mirate all’occupazione nel settore Auto. Seguiranno attività integrative a disposizione degli studenti quali: workshop dedicati all’approfondimento dei contenuti di Guida Sicura a cura di istruttori di Scuderia de Adamich, il simulatore di ribaltamento dell’ACI Parma, le attività interattive offerte dal Pullman Azzurro della Polizia Stradale, l’esposizione di prestigiose auto e l’illustrazione di tecniche di pronto intervento. Il Convegno “La Sicurezza Stradale per i giovani”, patrocinato da Comune di Parma, Prefettura di Parma, Università di Parma, Motor Valley, Città dei Motori e AIFVS (Associazione Italiani Familiari e Vittime della STRADA onlus) sarà aperto a tutti gli Istituti Scolastici Superiori in area Parma che hanno aderito al progetto durante l’anno 2018, coinvolgendo i propri studenti tra i 18 e 19 anni. Programma del Convegno: ore 8.45 Arrivo degli Studenti presso l’Auditorium Paganini ore 9.00 Inizio del Convegno saluto iniziale ed introduzione del Presidente del Lions Club Parma Host breve intervento del Sindaco di Parma breve intervento del Prefetto di Parma breve intervento del Responsabile dell’Associazione delle Vittime della Strada breve intervento del Governatore del Distretto Lions ore 9.15 Inizio relazioni Aci Parma: la Sicurezza Stradale: statistiche, trend e valutazioni sull’incidentalità, includendo anche l’impatto delle emissioni nocive derivanti dalla circolazione stradale Scuderia de Adamich: la Guida Sicura: tecniche di guida corrette in condizioni di circolazione quotidiana ed in casi di emergenza, integrate dai consigli di guida per la riduzione di emissioni nocive Polizia Municipale di Parma: la Normativa ed i comportamenti rischiosi: messaggio delle Forze dell’Ordine sui comportamenti a rischio più frequenti e sulle violazioni più pericolose al Codice della Strada, integrato da elementi correlati di fisica e farmacologia Azienda Ospedaliera di Parma: le Tecniche di pronto soccorso: conseguenze degli incidenti stradali e comportamenti/tecniche di soccorso da adottare Tecnologia del veicolo mirata alla sicurezza: 1. Assogomma: pneumatici – invernali/estivi, ed importanza della manutenzione: pressione ed usura 2. Università di Parma: a. Auto-tecnologia, guida assistita ed autonoma b. Percorsi di studio dedicati al mondo Automotive: opportunità di studio a Parma, mirate all’occupazione nel settore Automotive Polizia Stradale: l’Omicidio Stradale: evoluzione della normativa ed implicazioni per gli utenti stradali ore 11.00 Q&A studenti/relatori ed eventuale presentazione e messaggio dei testimonial ore 11.15 Termine del Convegno ed inizio attività integrative dedicate agli studenti 1. Consegna omaggi alimentari: Barilla 2. Simulazione di urto e ribaltamento: ACI Parma 3. Percorso interattivo in Pullman Azzurro: Polizia Stradale 4. Dimostrazione VVF intervento ed estricazione: VVF 5. Test tempi di reazione: Scuderia de Adamich 6. Sessioni didattiche di Guida Sicura: Scuderia de Adamich 7. Esposizione auto: Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo ore 12.45 Termine evento e rientro degli studenti presso i relativi Istituti