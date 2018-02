il lutto di enrico cazzaniga ai diari di bordo

Martedì 27 febbraio - alle ore 18.00 - presso la Libreria Diari di Bordo, a Parma, la tanatologa Maria Angela Gelati presenterà il libro di Enrico Cazzaniga dal titolo "IL LUTTO ".



Attraverso questo volume lo psicologo e psicoterapeuta offre una panoramica sui fattori contestuali che hanno influito, negli ultimi decenni, sull'esperienza del lutto. L'incontro sarà l'occasione per approfondire alcune tematiche come i gruppi di auto mutuo aiuto e tanto altro.



Il lavoro del libro riassume la revisione aggiornata e integrata della riflessione svolta dall'autore sul tema della perdita e del lutto dal 1993 ad oggi.Il testo offre una panoramica sui fattori contestuali che hanno influenzato negli ultimi decenni e influenzano attualmente l'esperienza del lutto.



Oltre alla riflessione sul cordoglio nel lutto, si prendono in considerazione: gli approcci teorici al lutto, il lutto anticipatorio, la perdita del figlio, il lutto dei bambini, il lutto in adolescenza, il lutto dei fratelli, i lutti parziali, i lutti comunitari, il lutto e la sessualità, il lutto e vecchiaia, i lutti liberatori, i lutti ereditati, il lutto per la perdita di un animale, lutto e trapianto, il lutto degli operatori, il lutto complicato, lutto e suicidio, i tempi e i luoghi del lutto, l'aiuto nel lutto e quando finisce il lutto.



Enrico Cazzaniga

Psicologo-didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia.

Consulente c/o: Fondazione ABIO Italia, Associazione Porta Aperta Rho, Associazione Auto Mutuo Aiuto Milano Monza Brianza, ANLAIDS Lombardia.

Supervisore c/o: team di lavoro progetto “Filo d’Arianna” e “Astrolabio”, COMIN, Milano, Comunità doppia diagnosi CEAS Milano.

Si occupa da molti anni di cure palliative, lutto, auto mutuo aiuto, volontariato. Si è occupato dell’attivazione di numerosi gruppi di auto mutuo aiuto in diversi ambiti: lutto, separazione, diversabilità, salute mentale, dipendenze affettive, infortuni.Ha facilitato 25 Open Space Technology in diversi ambiti: Associazioni di Volontariato, Azienda Ospedaliera, Cooperativa Sociale.