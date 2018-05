il maggio dei libri: capitan braghetta

Mago Gigo presenta “Capitan Braghetta” ovvero le peripezie del supereroe che c’è in noi.



“Son piccolo, lo ammetto, ho appena sei anni e nel mio grembiule con il bianco colletto mi sento un po’ stretto vestendo questi panni”. Questo è l’incipit di “Capitan Braghetta” il nuovo libro scritto da Cosimo Gigante, in arte Mago Gigo ed illustrato da Miguel Guercio. Una presentazione divertente in cui Mago Gigo racconterà la storia e le peripezie del piccolo ma grande supereroe … “Capitan Braghetta”!



Per i bambini dai 3 anni (info Tel. 0521-031984/983 - guanda@comune.parma.it).



L'ingresso è libero.