il maggio dei libri: i piccoli cavalieri di re artù

Re Artù ha bisogno di nuovi cavalieri: Aster e i suoi amici sono dei perfetti aspiranti! Tra maghi, cavalieri e draghi l’autrice ed illustratrice Maria Gianola presenterà, sabato 19 maggio alla biblioteca Guanda, “I Piccoli Cavalieri di Re Artù”: la nuova serie edita da Piemme per il Battello a Vapore.



Attraverso un laboratorio creativo i piccoli lettori verranno coinvolti nelle avventure dei cavalieri della tavola rotonda e potranno scoprire i primi due episodi della serie “S.O.S. Grifone” e “Excalibur sei mitica!” (Piemme, 2017).







L’incontro laboratorio guidato da Maria Gianola è per i bambini dai 6 anni e fa parte del programma del Maggio dei libri.







