Il mercatino torna in via Montebello

l Consorzio "La Qualità dei Mercati", promosso da Ascom Parma, dopo l’annullamento del 28 ottobre causa maltempo, torna in via Montebello a Parma per un nuovo appuntamento di shopping con la manifestazione “La Bottega sotto Casa”, realizzata in collaborazione con il mercato alta qualità “Terra dei Gonzaga”. Domenica 11 novembre, dalle 8 alle 20, oltre 40 operatori saranno infatti in via Montebello (nel tratto compreso tra via Traversetolo e via S. Eurosia) per presentare al pubblico una vasta offerta di prodotti tra cui abbigliamento, calzature, oggettistica e articoli per la casa. Un’ottima occasione per trascorrere una domenica di shopping in compagnia, circondati dalle sfumature autunnali che colorano la città.