Il Parmigiano Reggiano protagonista della trasmissione 'Buoni a sapersi' di Raiuno

Giovedì 22 febbraio a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su Raiuno Elisa Isoardi tratterà il tema del Parmigiano Reggiano, ricco di proteine, calcio e vitamine, validissimo “alleato” contro la demenza senile. Michele Grassi, esperto di formaggi, mostrerà come aprire una forma intera di Parmigiano Reggiano, illustrando il corretto modo di tagliarlo a scaglie e di grattugiarlo. Maria Cassano, biologa nutrizionista, ne spiegherà i benefici e gli abbinamenti salutari. Il Professor Alessandro Padovani, direttore di Neurologia agli Spedali Civili di Brescia, chiarirà come il Parmigiano Reggiano può essere d’aiuto contro la demenza senile, illustrando tutti i modi per riconoscerla e prevenirla. Federico Prodon, pasticciere, preparerà tre dolci al Parmigiano Reggiano. Gli farà eco il maestro di cucina Sergio Maria Teutonico, che, invece, proporrà un filetto di merluzzo impanato con il Parmigiano Reggiano. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Umberto Salamone, ospite di un’azienda casearia, che produce Parmigiano Reggiano a Collecchio, in provincia di Parma. Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio GUerrini dal mercato “Albinelli” di Modena.