Il ponte dei sapori

Arte, cultura e sport, ma soprattutto tanta buona cucina. Torna nel centro storico di San Secondo Parmense la manifestazione Ponte dei Sapori, evento promosso dal Comune, grazie all’organizzazione di Edicta Eventi e la collaborazione dell’Associazione Palio delle Contrade.

Per tutto il weekend del 7 e 8 aprile (sabato dalle 15 alle 22 e domenica dalle 09 alle 22) in corso Garibaldi, via Roma e piazza Mazzini, sarà allestito il Gran Mercato del Ponte, con più di ottanta stand con specialità e prodotti tipici provenienti dall’intera Penisola; oltre alla presenza di associazioni di volontariato, espositori di abbigliamento, oggettistica, operatori dell’ingegno, ai quali si aggiungono numerose iniziative collaterali, rese possibili dal coinvolgimento delle realtà del territorio.

Il mercato farà da corredo allo spazio coperto del Ristorante, allestito in piazza Mazzini e gestito dalle associazioni locali. Qui saranno accolti centinaia di buongustai, con l’immancabile Spalla Cotta di San Secondo, uno dei salumi più apprezzati della norcineria emiliana e tante altre specialità del territorio, proposte per la cena del sabato e domenica a pranzo e a cena. In programma anche buona musica con il gruppo, tutto al femminile, Curve Pericolose, che sabato sera proporrà un repertorio anni ‘80-‘90 con molti brani nazionali, interpretati con verve e grinta, dalla voce inconfondibile di Alessandra Peretti.

Sempre al sabato, nella Rocca dei Rossi, alle 17, si terrà l’inaugurazione della mostra “C’era una volta l’arte” con opere del territorio, realizzata dall’Associazione Un Po’ d’arte, che sarà introdotta dal concerto dell’Ensemble Les Vents du Bois. L’esposizione resterà allestita fino al 29 aprile.

Alla domenica la manifestazione si aprirà già al mattino, quando, a partire dalle 7, inizieranno a radunarsi i vespisti del raduno Vespa Sapori, promosso dalle associazioni Evergreen e VespaClub Parma, sotto l’egida del Vespa Club Italia, che si preannuncia ancor più numeroso di quello già eccezionale dello scorso anno. Le centinaia di appassionati della storica due ruote partiranno alle ore 10 per il tour che li porterà a Brescello.

Confermato, sempre alla domenica, il Raduno Equestre, per il quale sono attesi un centinaio di persone con cavalli, che alle 10 prenderanno il via per un tour nella campagna sansecondina, per poi far ritorno in piazza Mazzini all’ora di pranzo.

Il terzo evento della mattinata è invece la Physi-C Run, la gara podistica che fa parte del campionato provinciale Fidal. Quest’anno la partenza e l’arrivo dei 500 atleti, già iscritti, sarà proprio davanti alla suggestiva Rocca.

Nel pomeriggio spazio agli acquisti e allo shopping tra le bancarelle e i negozi aperti in via Garibaldi. Alle 17 ci si sposta invece nella Rocca dei Rossi per la presentazione della prima “Guida all’analisi sensoriale del Culatello di Zibello Dop” curata dall’Itis Galilei, indirizzo Agro-Industriale, di San Secondo. All’incontro sarà presente Massimo Spigaroli, presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello e Anna Rita Sicuri, dirigente scolastico dell’Istituto superiore.

In cartellone durante il Ponte dei Sapori anche un fitto calendario di visite guidate: alla Rocca dei Rossi (sabato e domenica ore 10-11-15-16-17-18), al Museo Agorà Orsi Coppini (sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).

Per maggiori informazioni e programma dettagliato, tel. 0521 921346.