Come creare e mantenere rapporti positivi nella vita e nel lavoro?



Avere una comunicazione chiara ed efficace, che non lasci spazio a fraintendimenti, è uno degli elementi chiave per creare e mantenere nel tempo dei rapporti sani, positivi e duraturi sia nel mondo professionale che nella vita di tutti i giorni.



Il Ponte della Comunicazione è una full-immersion sulla comunicazione efficace finalizzata a risolvere i conflitti interpersonali e a creare e mantenere rapporti positivi nella vita e nel lavoro. Un'opportunità unica per apprendere dal vivo i segreti della comunicazione da un vero "Master Communicator"!



COSA IMPARERAI DURANTE IL SEMINARIO?

Roberto Re ti mostrerà le strategie per creare una comunicazione di qualità nella propria squadra (famiglia, team di lavoro, coppia...), al fine di appianare le divergenze con facilità e focalizzarsi insieme sui risultati.



PROGRAMMA DEL CORSO:

- La Sfida della Comunicazione

- Il "Virus Letale": cosa distrugge le Relazioni

- I 5 passi per una Comunicazione Eccellente

- Il "Reality Check": come abbassare la propria intensità emotiva nella comunicazione e disinnescare potenziali situazioni esplosive

- La "Richiesta di Qualità": come comunicare i propri bisogni con successo

- La "Risposta di Qualità": come gestire un interlocutore arrabbiato



CHI è ROBERTO RE

Oltre 25 anni di esperienza “sul campo”, più di 400.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri uno della formazione europea.

L’eccezionale comunicativa, l’instancabile energia, la carica motivazionale che è in grado di trasmettere, sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale.

Con oltre 750.000 copie di libri venduti è l'assoluto "Best Selling Author" del settore in Italia. Cura inoltre dal 2014 per Mondadori la collana "Libri da Leader"

Info e prenotazioni Claudia 3401474780 (anche Whatsapp)