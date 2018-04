Avere una comunicazione chiara ed efficace, che non lasci spazio a fraintendimenti, è uno degli elementi chiave per creare e mantenere nel tempo dei rapporti sani, positivi e duraturi sia nel mondo professionale che nella vita di tutti i giorni.



Il Ponte della Comunicazione è una full-immersion sulla comunicazione efficace finalizzata a risolvere i conflitti interpersonali e a creare e mantenere rapporti positivi nella vita e nel lavoro. Un'opportunità unica per apprendere dal vivo i segreti della comunicazione da un vero "Master Communicator"!



Per soli €59 ricevi:



Un posto esclusivo per assistere alla serata formativa della durata di 5 ore insieme a Roberto Re dove scopri le strategie per creare una comunicazione di qualità nella tua squadra (famiglia, team di lavoro, coppia...), al fine di appianare le divergenze con facilità e focalizzarsi insieme sui risultati.



E 3 Bonus del valore di oltre 450 Euro:



Bonus #1:

A lezione di comunicazione - il super manuale di comunicazione efficace tratto dal meglio dei corsi e dei testi di Roberto Re. Un mega manualone di oltre 200 pagine, in edizione limitata e creato in esclusiva per il nuovo seminario, otterrai il meglio del meglio su come comunicare in maniera efficace, tratto dai miei migliori libri e corsi. (valore 199€)



Bonus #2:

Un libro a scelta tra i best seller della collana di Roberto Re. (valore €15)



Bonus #3:

Consulenza strategia personale GRATIS di 45 minuti con uno dei nostri coach. Potrai svolgere una consulenza personalizzata dove verrai aiutato a mettere subito in pratica quello che avrai imparato durante le 5 ore della serata formativa. (valore €250)



