il regime forfettario | incontro gratuito

IL REGIME FORFETTARIO



La legge di Bilancio 2019 ha previsto l’entrata in vigore dal 1° gennaio del nuovo regime forfettario Flat Tax. Quali sono i suoi vantaggi e come funziona rispetto agli altri regimi fiscali?



In collaborazione con ACTA - L'associazione dei freelance, prosegue la serie di incontri informativi e gratuiti legati al complicato mondo dei liberi professionisti.



In questo incontro scopriremo chi può aderire a regime forfettario, a quali condizioni e quali sono gli adempimenti da rispettare. Se svolgi infatti già un'attività con partita IVA o stai per avviarla, questo regime potrebbe fare al caso tuo.



Iscrizione gratuita su Eventbrite a questo link: http://bit.ly/2yeMYq8



La relatrice sarà in collegamento con noi da remoto.



RELATRICE



Irene Bortolotti, freelance per scelta dopo l’esperienza da dipendente e da imprenditrice, mi occupo di modelli matematici e software per la colorimetria, la diagnostica, la grafica e di applicazioni informatiche per i beni culturali.

Referente ACTA - Emilia Romagna.



QUANDO & DOVE



Martedì 3 dicembre 2019



Dalle 16.30 alle 17.30



c/o Officine On/Off | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma





In più, se avete bisogno di :



- Capire il mondo dei freelance



- Confrontarti sui tuoi problemi legati al mondo del lavoro



- Avere informazioni di base sui diritti e sugli obblighi dei freelance



- Avere indicazioni su come definire le tue tariffe con i clienti



… dalle 15.00 alle 17.00 torna puntuale come tutti i mesi, in occasione del Coworking Day, lo sportello di orientamento a cura proprio di ACTA!



Prenota un appuntamento scrivendo a sportelloemiliaromagna@actainrete.it.



CONTATTI



e-mail: corsi@officineonoff.com



telefono: 0521. 270841