Il salotto dell'ottocento

Christoph Hartmann, oboe e corno inglese

Ruggiero Sfregola e Elena La Montagna, violini

Luca Manfredi, viola

Giuseppe Scaglione, violoncello

Paolo Cocchi, contrabbasso



Come ogni anno torna a Torrechiara la grande musica classica e ritorna anche un grande amico del festival, Christoph Hartmann, oboista dei Berliner Philharmoniker e uno dei maggiori solisti al mondo dello strumento, il cui virtuosismo incontrerà quello dell'Ensemble di Santa Cecilia di Roma, un quintetto di valenti musicisti provenienti dalla celebre Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si è esibito con successo sui palcoscenici di tutto il mondo con un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, senza tralasciare incursioni nel jazz e nel tango.

Christoph Hartmann, che gli spettatori del Festival hanno avuto modo di apprezzare come solista e come leader dell'eccezionale Ensemble Berlin, si è formato alla Munich Musikhochschule per poi entrare nel 1991 nella Stuttgart Philharmonic e l’anno successivo nei Berliner Philharmoniker. Negli ultimi anni, con la gioiosa passione che lo caratterizza, si è dedicato alla ricerca e all’arricchimento del suo repertorio, contribuendo a riportare a nuova vita gioielli di autori dimenticati, su tutti il grande oboista palermitano Antonino Pasculli (1842-1924), del quale ha anche inciso diversi brani per Warner Classics e EMI Classics.

Il programma della serata è un omaggio alla musica classica italiana e ruota intorno a celebri brani del melodramma, in particolare di Verdi e Puccini oltre, naturalmente, a pezzi del “Paganini dell’oboe” Pasculli, interpretati con virtuosismo di Hartmann con il prezioso contributo dell'Ensemble.

Una serata, dunque, fatta per coinvolgere gli appassionati di musica romantica e operistica, ma anche tutti coloro che più semplicemente amano le melodie senza tempo dei massimi compositori italiani e il suono di interpreti di gran classe.