Il Tempo della Scienza: la Citizen Science per scoprire la natura delle Aree Protette

Se Parma è diventata Capitale Italiana della Cultura 2020 con lo slogan “la cultura batte il tempo”, per i Parchi del Ducato è arrivato “Il tempo di scienza”; scienza per e con i cittadini. Si chiama proprio così la rassegna di iniziative messe in campo dall’ente Parchi e che sono entrare a far parte del calendario ufficiale degli appuntamenti di Parma2020.

Si tratta di 13 iniziative in 6 Aree Naturali Protette diverse, da Febbraio ad Ottobre 2020 completamente gratuite, attraverso le quali i Parchi del Ducato intendono promuovere la cultura ambientale verso tutti i cittadini. Non si tratterà di convegni, seminari o lezioni, ma di andare su campo per affiancare i ricercatori dei Parchi durante le loro attività di ricerca scientifica, monitoraggi e censimenti faunistici.

Un viaggio a contatto con la natura di parchi e riserve, sulle tracce del lupo, per seguire le rotte avventurose delle migrazioni e per avvicinarsi ad animali meno conosciuti come il misterioso Succiacapre e lo straordinario Cervo volante, più attivi nelle ore notturne. Le attività sono gratuite ed è sufficiente iscriversi attraverso il modulo on-line presente sul sito

www.parchidelducato.it.

Per consentire ai partecipanti di socializzare, ma anche risparmiare denaro e inquinamento, è stato organizzato il Bus della Scienza, un servizio gratuito di bus navetta andata e ritorno che collega le principali città/paesi limitrofi al luogo di svolgimento delle attività. La rassegna è realizzata in collaborazione con WWF Parma, LIPU, Io Non Ho Paura Del Lupo.

Le iniziative sono realizzate grazie al contributo della Fondazione Cariparma. Primi appuntamenti il 6 e 9 febbraio nel Parco del Taro, con una serata di formazione e l’uscita su campo per il riconoscimento degli uccelli acquatici svernanti.

“Sono attività - dichiara il Presidente dell’Ente Parchi, Agostino Maggiali - che ci consentono di coinvolgere attivamente i cittadini in azioni concrete di conservazione della natura. Cimentarsi di persona nella cultura e nella ricerca scientifica è il modo più stilante ed efficace per capirne davvero l’importanza.

"Vorremmo far capire che per difendere e tutelare la natura è necessario conoscerla, studiarla e prendersene cura anche direttamente in prima persona – commenta Marco Rossi, Responsabile Area Cultura e Comunicazione dell’Ente Parchi. Non c’è bisogno di essere scienziati per far del bene al nostro pianeta, - aggiunge Rossi – e la citizen science ne è la dimostrazione".

ELENCO DELLE SINGOLE INIZIATIVE

6 Febbraio

Riconoscimento uccelli acquatici svernanti - Serata di presentazione/formazione Collecchio (PR) Parco del Taro

9 Febbraio

Riconoscimento uccelli acquatici svernanti: attività pratica su campo Medesano (PR) Parco del Taro

8 Marzo

Il ritorno del Lupo: presentazione, formazione e attività pratica Salsomaggiore Terme (PR) Parco dello Stirone e del Piacenziano

22 Marzo

Noi li studiamo con gli anelli: Giornata dimostrativa all'aperto Collecchio (PR) Parco del Taro

4 Aprile

Censimento uccelli migratori nidificanti. Attività pratica all'aperto Torrile (PR) Riserva Regionale Torrile e Trecasali

5 Aprile

Il ritorno del Lupo: presentazione, formazione e attività pratica

Collecchio (PR) Parco del Taro

5 Aprile

La Parma Morta e la colonia di aironi: giornata dimostrativa all'aperto Mezzani (PR) Riserva Regionale Parma Morta

31 Maggio

E' tempo di migrare: i Gruccioni dello Stirone, attività pratica all'aperto Salsomaggiore Terme (PR) Parco dello Stirone e del Piacenziano

20 Giugno

La notte del Succiacapre: Giornata dimostrativa all'aperto Collecchio (PR) Parco del Taro

14 Luglio

Le notti del Cervo volante: Presentazione, riconoscimento specie e monitoraggio Sala Baganza (PR) Parco Boschi di Carrega

21 Luglio

Le notti del Cervo volante: Presentazione, riconoscimento specie e monitoraggio Sala Baganza (PR) Parco Boschi di Carrega

10 Ottobre

Il Tempo della Scienza - Il ritorno del Lupo: presentazione, formazione e attività pratica Borgo Val di Taro (PR) Riserva Regionale dei Ghirardi

18 Ottobre

Noi li studiamo con gli anelli: Giornata dimostrativa all'aperto Collecchio (PR) Parco del Taro