il tour d'addio dei folkstone a parma. e venerdì reb beach & the bad boys in concerto

Sabato 26 ottobre i Folkstone portano a Parma, Campus Industry Music, il loro folk metal in una data che resterà memorabile anche perché parte del tour di addio alle scene: "Un'Ultima Volta con Passo Pesante". Dopo aver recentemente pubblicato "Diario di un ultimo", la formazione si presenta con i suoi otto elementi in cui si fondono le chitarre elettriche hard rock con i più classici strumenti della tradizione acustica, come cornamuse, flauti, bombarde e cittern. Ingresso 15 euro più prevendita, apertura porte alle 20:00, inizio concerto alle ore 22:00.

Venerdì 25 ottobre, ci saranno i Reb Beach & The Bad Boys. Il leggendario chitarrista Reb Beach (Whitesnake - Winger) ritorna in Europa per una serie di concerti accompagnato da "The Bad Boys", ovvero Fabio Dessi, Michele Luppi, Khaled Abbas, Enrico Varisco e Titta Tani. La scaletta ripercorrerà tutti i più grandi successi della carriera di Reb, le hit di Whitesnake, Winger e Dokken in un unico grande show da non perdere. Ingresso 15 euro più prevendita, apertura porte alle 21:00, inizio concerto alle 22:30.



Dal comunicato dei Folkstone:

"Diario di un ultimo... tour" non era uno scherzo. Abbiamo sempre pensato che fare musica fosse un'urgenza interiore condivisa. Quello che volevamo dire con il progetto Folkstone lo abbiamo detto in questi intensi anni passati a condividere con voi la nostra musica ed il nostro modo di farla. O almeno ci abbiamo provato, mettendo noi stessi in toto. Ecco quindi che si chiude un cerchio, i Folkstone si sciolgono. Volge alla fine una stupenda e profonda storia di musica, volti, parole ed amicizia.

Non ci vogliamo dilungare troppo. Tra poco si riparte con l'ultimo tour, per concederci la preziosa opportunità di potervi salutare a dovere... come solo voi che ci avete sostenuto album dopo album, concerto dopo concerto, anno dopo anno, meritate. Lo dicono tutti, ma noi lo crediamo davvero... siete il miglior pubblico che un "artista" possa chiedere. Grazie a tutti/e... ci vediamo per i saluti finali prima che il sipario cali per l'ultima volta.



I Folkstone sono:

-Lorenzo Marchesi: voce, cornamuse, bombarde

-Roberta Rota: voce, arpa, cornamuse, bombarde

-Maurizio Cardullo: flauti, cornamuse, bombarde, cittern, bouzouki

-Federico Maffei: basso elettrico

-Luca Bonometti: chitarra elettrica

-Edoardo Sala: batteria

-Marco Legnani: ghironda, corde

-Giancarlo Percopo: cornamusa, bombarde



Per dettagli sui prezzi e prevendite e per restare aggiornati sul calendario in continuo aggiornamento: www.campusindustrymusic.com



COME ARRIVARE

– Se arrivate dall’A1, prendete le direzioni verso la tangenziale sud e poi l’uscita 15

– Su Google Maps >> http://ow.ly/Xg4A7