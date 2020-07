Il Venerdì è d'Arte! La Rocca Sanvitale di Fontanellato da luglio 2020 apre ai turisti anche il venerdì

Un giorno in più, per ammirare in estate uno dei Castelli più belli d’Emilia-Romagna, ancora circondato dall'acqua, in un borgo romantico di grande suggestione. La Rocca Sanvitale di Fontanellato da luglio 2020 apre ai turisti anche il venerdì, con nuove visite accompagnate, infrasettimanalmente senza obbligo di prenotazione, come vale invece per il sabato e la domenica.

Ogni venerdì, dunque, i tour accompagnati sono in programma alle ore 10.15 e 11.45 al mattino e alle ore 14.45 e 16.15, pomeriggio.

Lo annunciano il direttore della Rocca Sanvitale Pier Luca Bertè con le colleghe Cinzia Comelli e Chiara Mulattieri: “Il castello oltre al sabato e alla domenica sarà aperto anche il venerdì. Abbiamo deciso - in un equilibrio difficile di costi di gestione elevati e benefici per il territorio - di gettare il cuore oltre l’ostacolo e, per favorire un’opportunità in più di visita per i turisti e dare un segnale di forte impegno al paese, al Comune, ai commercianti del centro storico e al settore del turismo e della cultura in Emilia-Romagna - di tenere aperta la Rocca Sanvitale anche un giorno in mezzo alla settimana. Vedremo se i numeri ci daranno ragione, se ci sarà afflusso da parte dei visitatori e fin da ora ringraziamo quanti sosterranno la Rocca di Fontanellato”.

“Ci è sembrato di intuire che molte famiglie, molti nonni che accudiscono i nipoti cercano motivazioni e stimoli per trascorrere gite di mezza giornata infrasettimanale o un giorno fuori porta – evidenziano - C’è chi non farà vacanze ma trascorrerebbe volentieri un giorno d’arte in borghi storici dove si mangia bene e ci sono castelli da vedere. Inoltre le vallate emiliane a un’ora d’auto da Fontanellato hanno avuto un boom di richieste per appartamenti e case vacanza. I camperisti tornano a muoversi e a Fontanellato c’è una area camper attrezzata! Ecco che aprire la Rocca di Fontanellato anche in mezzo alla settimana è una possibilità in più che diamo ai turisti!”.

La Rocca Sanvitale di Fontanellato riapre, inoltre, anche per gli sposi che vogliono fare sopralluoghi per matrimoni.

La novità per andare alla Rocca Sanvitale di Fontanellato? Torna visitabile il bellissimo, piccolo romantico, giardino pensile riqualificato, in fiore tra ortensie bianche e rosa, affacciato sul fossato ancora colmo d'acqua.

I due motivi, per chi ama l'arte e la meraviglia, per visitare la Rocca Sanvitale? Incantevole, al centro del borgo, la Rocca racchiude uno dei capolavori del Manierismo italiano, l'Affresco dipinto dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone, e la curiosa Camera Ottica.

Come si visita la Rocca Sanvitale?

- obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;

- obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della visita accompagnata;

- ingressi contingentati fino a 8 persone per volta;

- sono esposti cartelli informativi e segnaletica per il rispetto delle norme di sicurezza;

- sono in dotazione gel igienizzanti a disposizione dei visitatori;

- gli ambienti sono costantemente puliti e servizi igienici sanificati;

- in biglietteria sono allestiti dispositivi trasparenti, parafiato e antibatterici

Per maggiori informazioni su giorni, orari di visita e dettagliate modalità di accesso i turisti possono scrivere a rocca@fontanellato.org oppure consultare il website www.fontanellato.org