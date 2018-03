Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L'associazione U.C.A.I.-Sezione di Parma con il Patrocinio del Comune di Parma-Assessorato Cultura e della Diocesi di Parma è lieta di presentare la mostra IMMAGINI DI VITA E DI RINASCITA DAL 30 MARZO AL 12 APRILE 2018 APERTURA VENERDÌ 30 MARZO ORE 16 Orari di apertura: da martedì a sabato 10-12 e 16-19; domenica 16-19; lunedì e domenica 1 aprile chiuso SABATO 7 APRILE alle ore 18.30 CONCERTO D'ARPA con Lorenzo Montenz Ingresso gratuito a tutti gli eventi Anche quest'anno in occasione delle celebrazioni pasquali l'associazione U.C.A.I. di Parma ha organizzato un'esposizione d'arte dal titolo “Immagini di vita e di rinascita”, con il Patrocinio dell' Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e della Diocesi di Parma. La Pasqua ed il suo significato simbolico sono al centro della mostra che aprirà venerdì 30 marzo alle ore 16, in cui saranno esposte più di trenta opere, molte eseguite ex novo, tra dipinti, sculture, fotografie, di altrettanti partecipanti. A corollario di quest' esposizione, sempre ad ingresso gratuito, si svolgerà sabato 7 aprile alle ore 18.30 il concerto d'arpa di Lorenzo Montenz. Annamaria Allodi Gianfranco Bandini Gaetano Barbone Dante Battioni Gigliola Belli Alessandro Bini Mara Boni Maria Angela Canforini Francesca Cassoni Milena Ceparano Alessandra Corsi Paola Cuozzo Marisa Fanfoni Anita Fava Adriana Ferrari Claudio Guatteri Mirella Lanfranchi Isaia Lazzari Loredano Leonardi Paola Maggiorelli Riccardo Marchesi Maria Chiara Mossini Franca Orsi Danila Pasini Romano Piastra Rino Sgavetta Piero Storchi Lidia Tedoldi Marcella Villa Katalin Viscky Francesco Vitale Valentina Zasa