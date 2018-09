Imparare a costruire felicità: incontro gratuito con lidap onlus

Con la convinzione epicurea che “Non si è mai troppo giovani, o troppo vecchi, per la conoscenza della Felicità”, LIDAP Onlus (Lega Italiana contro i Disturbi d'ansia, d'Agorafobia e da attacchi di Panico) sez. di Parma organizza per martedì 2 ottobre 2018 alle ore 20.30, al Laboratorio Famiglia Al Portico di strada Quarta 23, l’incontro dal titolo “Insieme, per costruire Felicità”. Problematiche attuali ed emergenti quali panico, paura di volare, lutto e dipendenze relazionali possono infatti essere affrontate e superate grazie all'auto-aiuto, nei diversi momenti della vita, ed alla Psicologia quindi all'ascolto della persona.



Durante la serata interverranno Alma Chiavarini e Giuseppe Costa, formatori e facilitatori dei gruppi di auto-mutuo-aiuto LIDAP per presentare il programma di eventi per l’anno 2018/19. La parola passerà poi alle dott.sse Amalia Prunotto (psicologa e psicoterapeuta) e Arianna Gatti (psicologa e formatrice del personale aereo) che illustreranno come la Psicologia possa rendere felici. In particolare la dott.ssa Gatti parlerà del suo percorso per mamme e papà felici, dal titolo “Genitori al tempo del 2.0”, con laboratori di gruppo sulle sfide della genitorialità che si terranno per tutta la stagione invernale. A seguire verrà introdotto l’innovativo progetto in fase d’avvio “Le 12 ferite di Ercole” che includerà incontri, laboratori e gruppi di self-help dedicati al mondo affettivo declinato al maschile.



L’appuntamento rientra nell’ambito della Giornata Nazionale della Psicologia, che proseguirà fino al 10 novembre prossimo con incontri di informazione e consulenza gratuiti con gli psicologi per favorire il dialogo tra professionisti ed utenti.



L’incontro è ad ingresso libero; è gradita la prenotazione al 3382795278; amalia.prunotto@gmail.com.

Per altre info: Arianna Gatti tel. 3280594658; arianna_gatti@hotmail.com

Gallery