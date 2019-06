Imprenditori ad alta velocità a Musica in Castello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il suono delle ruote che sfrecciano sull'asfalto! E' musica per le orecchie dei tifosi verso il traguardo. Due grandi ambasciatori del nostro territorio, due imprenditori che della velocità fanno swing, due generazioni diverse - entrambe ad alto chilometraggio - sia per l'innovazione rapida che hanno saputo portare nelle loro aziende, sia per la passione per le automobili sportive, le corse automobilistiche in pista, il rally e ogni tipo di sprint nella vita e con i motori: sono l'ingegnere Giampaolo Dallara che ha recentemente regalato al territorio emiliano la Dallara Academy di Varano de' Melegari ed il dottor Paolo Barilla, vice presidente di Barilla, ma anche pilota automobilistico italiano che ha corso in F1 al GP del Giappone 1989 . Si raccontano, mercoledì 19 giugno alle 21.30 nel cortile della rinascimentale Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma), con intermezzi musicali firmati da Meri Maroutian Duo in una grande serata della rassegna estiva Musica in Castello. Se Dallara - che nel 1966 ha fatto nascere la più bella di tutte le Gran Turismo del Toro, la Miura - ama molto anche l’opera lirica, in particolare Verdi, scopriremo quale musica ascolta Paolo Barilla quando vuole rilassarsi o ricaricarsi. L'evento, organizzato da Piccola Orchestra Italiana con il contributo e la collaborazione del Comune di Fontanellato ed Avis Fontanellato, è ad ingresso libero. Interverrà a portare il saluto dell'amministrazione comunale il Sindaco Francesco Trivelloni. Musica in Castello rafforza il carnet degli incontri con personaggi capaci di emozionare, che tanto hanno da raccontare in termini di esperienze e visione del futuro, in questa nuova edizione con un ricco cartellone di 36 eventi in luoghi d’arte tutti ad ingresso libero, in una forte sinergia con il territorio attraversato che spazia dall'Emilia Romagna alla Lombardia, dalla Toscana alla Liguria. In caso di maltempo: Rocca Sanvitale, Sala dei Merli – In collaborazione con Avis Fontanellato La raccolta fondi di Musica in Castello 2019 è per Libera contro le mafie di Don Luigi Ciotti. La rassegna “Musica in Castello” è firmata da Piccola Orchestra Italiana con la direzione artistica di Enrico Grignaffini con la collaborazione di tutti i Comuni inseriti in cartellone che ospitano i concerti, tra cui il Comune di Fontanellato capofila e gli sponsor. Per informazioni sugli spettacoli: Piccola Orchestra Italiana WhatsApp 3481234317 info@piccolaorchestraitaliana.it www.musicaincastello.it Ufficio Stampa Francesca Maffini