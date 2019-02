Sabato 23 febbraio alle ore 17 verrà inaugurata presso SPAZIO DANTE in volta Antini 1 (laterale di borgo Antini) a Parma la mostra “... in silenzio” di Luca Compiani.

In questa circostanza è precisa intenzione del pittore parmigiano evidenziare la natura meditativa (da cui il titolo della rassegna) che accomuna tutti i suoi lavori da una decina d'anni in qua.

Si tratta di nature morte di diversa origine (da quelle “frontali e piatte” ispirate al canestro di frutta di Caravaggio, ad altre in cui fiori e oggetti sembrano trovare spazio in prospettive quasi irreali) nella cui forza evocativa il prof. Giovanni Ferrari, autore della nota introduttiva, scorge un'occasione di trasformazione positiva di noi stessi.



Inaugurazione: sabato 23 febbraio 2019, ore 17 - Nel corso della serata vi saranno due interventi del pianista e compositore Andrea Goretti alle 17 e alle 18.30



Dove: SPAZIO DANTE, volta Antini 1 (laterale di borgo Antini) – Parma



Quando: 23 febbraio – 6 aprile 2019



Orari: la mostra è visitabile ogni giovedì dalle 18.15 alle 19.30 e, inoltre, un'ora prima e un'ora dopo gli incontri previsti in calendario: 2,10 e 24 marzo - 6 aprile sempre dalle 16.



Info: lucacompiani@libero.it



Facebook / Instagram: Luca Compiani Arte