Inaugurazione della mostra Invisible Paths di olimpia pino ai Diari

Mercoledi 21 Febbraio alle ore 18:00 Inaugurazione della mostra di pittura di Olimpia Pino.



Durante la serata un "invisibile percorso" di letture a cura di Alice e Antonello, i librai di borgo Santa Brigida, tratte da "Vademecum per perdersi in montagna" e "Da che mondo e mondo" di Paolo Morelli e "Nonnitudine" e "Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas.





Olimpia Pino, autrice per Mondadori del libro Ricucire i Ricordi, insegna al Dipartimento di Medicina dell'Università di Parma. Studia come le persone ricordano in laboratorio e nella vita quotidiana e conduce progetti anche nell'ambito della psico-traumatologia cercando di integrare i fenomeni clinici alle analisi sperimentali. Ha pubblicato più di ottanta lavori tra cui il volume The secret in the air. È editor della rivista BAOJ «Medical and Nursing». Per comprendere come il cervello cambia in funzione dell'esperienza ha indirizzato i suoi interessi verso le Brain Computer Interface e porta avanti studi con il robot umanoide NAO e un prototipo per l'entrainment audio-visivo. Si diletta da anni di pittura.