inaugurazione laborarte: primo atelier della pittrice cinzia morini

Dopo anni di ricerca e sperimentazione con materiali insoliti e tecniche pittoriche sempre nuove, l’artista Cinzia Morini inaugura domenica 17 novembre il suo studio «LaborArte» in via Varese 1 int, di fianco alla trattoria Belvedere. Dalle ore 16.00 in avanti si potrà conversare con l'artista davanti alle sue opere, in un luogo pensato per essere creativo ed al contempo espositivo: la pittrice parmigiana nota per le materiche galassie e per il pluripremiato «Petaloso» – che si è aggiudicato la «Farfalla d’oro per la pittura» a Baveno (VB) ed è stato segnalato dalla Chaos Art Gallery per la XIII Biennale d’Arte di Roma 2020 – apre le porte del neonato atelier per mostrare al pubblico i suoi lavori più recenti, tra i quali spicca la serie di fluidi fondali marini attualmente in mostra anche al nuovo ristorante Squid di via delle Fonderie 13/a.



Per la Morini l’arte è «una passione nascosta nell’inconscio, quasi sconosciuta e soffocata dalle priorità che la vita a volte impone. Poi qualcosa cambia: c’è un enorme vuoto da colmare per non pensare. Pensare, immaginare, ricordare, avere voglia di parlare, urlare e non riuscire. Una tela bianca, colori, pennelli e tanta materia che prende forma e colore… a volte, forme e colori parlano per te».





L’ingresso è libero con aperitivo offerto a tutti i visitatori.



Per info: 3381469819; www.cinziamorini.it

Gallery