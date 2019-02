Inaugurazione mostra Mario Pavesi a parma

BANCA MEDIOLANUM SOSTIENE L’ARTE A PARMA

E PRESENTA “INTIMA DIMENSIONE”

UNA MOSTRA DI MARIO PAVESI



L’Arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra passato, presente e futuro.

Con questo motto Banca Mediolanum è lieta di presentare le opere del pittore e sculture Mario Pavesi, un grande artista moderno, definito il Michelangelo del XXI secolo, che in quarant’anni di attività ha sperimentato diversi percorsi pittorici e scultorei, sempre svincolati dalle logiche del mercato e dalle mode del momento ma fortemente legati alla sfera delle emozioni e alla ricerca incessante di una interiorità sofferta.

L’autore descrive l’arte come una forma di meditazione profonda. Un viaggio introspettivo che ti porta in una dimensione che va aldilà dello spazio e del tempo.

Da qui il titolo della Mostra “Intima Dimensione”.



L’iniziativa si terrà a Parma, organizzata con il Patrocinio del Comune, e l’inaugurazione si terrà giovedì 7 febbraio dalle ore 18:30 presso gli uffici di Banca Mediolanum, Strada G. Garibaldi 12.



La Mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 26 marzo con visite guidate direttamente con l’artista, che avranno luogo ogni sabato previa prenotazione al numero 0521 709085.







Mario Pavesi- INTIMA DIMENSIONE



“Il compito dell’artista è quello di saper rappresentare ciò che si ha nell’Anima, senza preoccuparsi di soddisfare il senso comune dell’estetica”.