indian dance day a parma 4 febbraio 2018

RAJKUMARI Indian&bollywood Dance è lieta di presentare Indian Dance Day, La Danza indiana a Parma, con le insegnanti e artiste Maya Devi e Lucrezia Ottoboni.Domenica 4 Febbraio 2018, una giornata aperta a tutti all’insegna della danza indiana con Maya Devi fondatrice della Maharani Dance Academy di Milano e Lucrezia Ottoboni una delle poche danzatrici di danza indiana Oḍissī riconosciute in Italia e indologa di professione. Lucrezia vi farà scoprire l’eleganza e la raffinatezza dell’antica danza delle danzatrici dei templi indiani, attraverso le pose scultoree Oḍissī che esaltano la bellezza e la grazia femminile. Maya vi accompagnerà in un viaggio emozionante attraverso il fascino delle danze folk del Rajasthan, per scoprire assieme la magia della Bollywood dance! Al termine degli stage, dalle 17.30 in poi, ci sarà un Indian Happy Hour, cibo indiano con spettacolo di danza e mehndi art (tatuaggi all'hennè).Gli stage sono Open Level quindi aperti a tutti, non è necessaria precedente esperienza di danza indiana. Gli stage sono organizzati di Rajkumari Dance di Jyoti Kumari in collaborazione con Maharani Dance and Arts of India di Milano.