Inizio corsi danze indiane Bollywood e nomadi del deserto a parma 2018/19

Rajkumari Dance, l'unica scuola di danze indiane folk e bollywood di Parma, è lieta di invitarvi alle open class dei corsi in partenza a Settembre 2018!



Corso settimanale di DANZE GIPSY del RAJASTHAN Livello OPEN

Lunedì ore 19.00-20.00

Prova gratuita Lunedì 17 Settembre, gradita prenotazione!



Corso settimanale di BOLLYWOOD DANCE Livello OPEN

Mercoledì ore 19.15-20.45

Prova gratuita Mercoledì 19 Settembre, gradita prenotazione!



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SCRIVENDO A jyotikumaridance@gmail.com Tel 339-3165387



SEDE DEI CORSI SETTIMANALI Jazz Dance Studio, Stradello S. Girolamo n°6 (zona centro città).



I corsi sono aperti a tutti anche senza precedente esperienza di danza! Sia la danza indiana folk che la danza bollywood sono danze di gruppo, animate e divertenti, che permettono di liberarsi dallo stress attraverso una sana attività fisica.

La danza è un linguaggio universale, si danza senza competizione e nella libertà di espressione!



L'INSEGNANTE

Jyoti Kumari (Giulia Francese) è danzatrice e insegnante di Bollywood Dance, Dance Gipsy del Rajasthan. Inizia il suo percorso nel 2010 a Milano presso la Maharani Dance Academy di Maya Devi. Viaggia in India dal 2011 per approfondire con maestri e coreografi internazionali lo studio della danza indiana bollywood e della danza folk Kalbelya. Nel 2016 porta a termine il percorso di formazione triennale della Bollywood Dance Academy Di Milano, l'unica scuola di Bollywood Dance certificata FID (Federazione Italiana Danza) in Italia. Insegna danza Bollywood a Parma dal 2014 dove ha fondato la scuola Rajkumari Indian & Bollywood Dance che propone corsi e percorsi di danza indiana, eventi e feste di addio al nubilato in Bollywood Style.

Jyoti è anche insegnante certificata di Yoga e da diversi anni si impegna a diffondere gli insegnamenti appresi attraverso la Scuola Devitantrayoga.

Per leggere la bio completa visitare il sito jyotikumaridance.com



LE DANZE INDIANE

La BOLLYWOOD dance, la danza cinematografica indiana, è una danza divertente e coinvolgente! Essendo una danza aerobica, aiuta a rimanere in forma e a dare elasticità e a potenziare la muscolatura. Con i dipping (passo base saltellato) si tonificano le gambe e i glutei, con le mudra (i gesti delle mani) si lavora sull’elasticità’ delle dita e delle mani, con gli shake (gli scuotimenti) si tonificano spalle e braccia. Con i thumka ( movimenti del bacino) si sciolgono i fianchi e si lavora sul radicamento. Per saperne di più https://jyotikumaridance.com/corsi-settimanali-bollywood-parma/



Le danze NOMADI del Rajasthan, sono danze di origine folk quindi popolari, che tutt’ora vengono danzate in occasioni di festa. Sono danze corali che esaltano la femminilità e che fanno lavorare molto su radicamento a terra. In particolare la danza Kalbelya (che fa parte del patrimonio dell’UNESCO )e la snake charmer dance sono danze movimentate e anche molto sensuali, non si basano su coreografie ma su movimenti tramandati e ormai consolidati che si apprendono in maniera diretta. Le attuali danze orientali, balcaniche, gipsy, tribal, baile flamenco e del nostro Sud Italia portano ancora i segni di una cultura nomade che si riflette nel Deserto dei Thar in Rajasthan. E’ quindi molto importante conoscere le danze nomadi per poter tornare alle origini della danza intesa come espressione del SE e non vuota forma estetica.

per saperne di più https://jyotikumaridance.com/danze-nomadi-del-deserto-del-rajasthan/

Gallery