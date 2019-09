inizio corso di danza indiana bollywood a parma!

Rajkumari Dance, l'unica scuola di danze indiane folk e bollywood di Parma, è lieta di invitarvi alla open class del corso di danza indiana Bollywood in partenza Mercoledì 18 Settembre 2019!



La BOLLYWOOD dance, la danza cinematografica indiana, è una danza divertente e coinvolgente adatta a tutti!



Durante la lezione apprenderemo la gestualità e la mimica tipiche della danza indiana e le movenze dello stile Bollywood. Apprenderemo delle coreografie ispirate alle più recenti hits di Bollywood e ai classici del cinema indiano. Ogni lezione è preceduta da una fase di riscaldamento e termina con una fase di rilassamento improntata allo Yoga.

Al termine del corso chi lo desidera avrà l’occasione di esibirsi sul palco con abiti sfavillanti indiani durante lo spettacolo di fine anno che si svolge ogni anno presso il Teatro al Parco di Parma!



La danza bollywood è una danza che aiuta a rendere il corpo più fluido, migliora la coordinazione, allenta le tensioni e libera la mente. Inoltre , a livello psichico, lavora anche sulla sicurezza di se stessi e sull’autostima, un’esperienza per tutti coloro che sono interessati a mettersi in gioco ed essere liberi di esprimersi



Per saperne di più https://jyotikumaridance.com/corsi-settimanali-bollywood-parma/



LA PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA SCRIVENDO A jyotikumaridance@gmail.com Tel + 39 339-3165387



SEDE DEI CORSI SETTIMANALI Jazz Dance Studio, Stradello S. Girolamo n°6 (zona centro città).



L'INSEGNANTE

Jyoti Kumari (Giulia Francese) è danzatrice e insegnante di Bollywood Dance, Dance Gipsy del Rajasthan. Inizia il suo percorso nel 2010 a Milano presso la Maharani Dance Academy di Maya Devi. Viaggia in India dal 2011 per approfondire con maestri e coreografi internazionali lo studio della danza indiana bollywood e della danza folk Kalbelya. Insegna danza Bollywood a Parma dal 2014 dove ha fondato la scuola Rajkumari Indian & Bollywood Dance che propone corsi e percorsi di danza indiana, eventi e feste di addio al nubilato in Bollywood Style.

Jyoti è anche insegnante certificata di Yoga e da diversi anni si impegna a diffondere gli insegnamenti appresi attraverso la Scuola Devitantrayoga.

Per leggere la bio completa visitare il sito jyotikumaridance.com

