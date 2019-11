inizio corso di hatha yoga a parma 2019/20

Lezione introduttiva del corso di Hatha Yoga, lo yoga tradizionale del sole e della luna, a Parma ogni martedì mattina: ore 10.30-12.00 presso il Centro Prana Hari Yoga, in Strada Cairoli 15, Parma.

Il corso è aperto a tutti, anche senza precedente esperienza.

Necessaria prenotazione scrivendo un sms/Whatsapp Giulia + 393393165387



Cosa faremo durante la lezione

Durante la lezione impareremo a liberare il corpo dalla tensioni e a rendere tranquilla la mente attraverso la pratica di asana (posture del corpo), pranayama (respirazione), la recitazione di mantra (suoni sacri) e meditazione. Attraverso lo Yoga, si lavora contemporaneamente su componenti fisiche, emotive, mentali e spirituali. Con una pratica regolare lo Yoga migliora la flessibilità e l’elasticità del corpo, fortifica la colonna vertebrale, aumenta forza e resistenza e migliora il funzionamento del cuore.

Lavorando sul respiro e con la recitazione di mantra, si rivitalizzano le capacità fisiche e mentali, si stimola l’equilibrio degli stati d’animo ed il rilassamento. Le pratiche meditative permettono di affinare la consapevolezza della presenza nel qui e ora, della coscienza di Sé e dei propri meccanismi interiori.

Con la pratica impareremo ad ascoltare il nostro corpo ed ad approfondire la percezione della nostra vera essenza.



Lo Yoga mette a disposizione di ogni essere umano gli strumenti, non solo utili a risolvere i propri problemi, ma soprattutto per trasformare se stessi e poter entrare in sintonia con il proprio Sé interiore e i ritmi della natura.



L’insegnante

Giulia (Jyotika Kamala Devi) è insegnante di Hatha e Tantra Yoga. Allieva e iniziata alla via tantrica Kaula e Shakta da Maya Swati Devi. Viaggia in India dal 2011 per approfondire la sua formazione. Certificata Yoga Alliance in Hatha Yoga Tradizionale. www.suryachandra.it