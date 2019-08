inizio corso di tantra yoga a parma 2019/20

“Senza un corpo fisico armonioso e pieno di vitalità non esiste beatitudine suprema”.

HEVAJRA TANTRA



ORARIO: Ogni Giovedì 19.45 – 21.00 dal 26 Settembre 2019



SEDE del CORSO: Centro Prana Hari Yoga – Strada Benedetto Cairoli, 15 – 43121 Parma.



PRIMA PROVA GRATUITA (necessaria prenotazione scrivendo un’e-mail a devitantrayogaparma@gmail.com)



INSEGNANTE: Jyotika Kamala Devi (Giulia)



PER INFO e COSTI scrivere a devitantrayogaparma@gmail.com Tel 3393165387



IL TANTRA YOGA

Il Tantra Yoga è la forma di Yoga più naturale che esista. Esso è lo Yoga per eccellenza, in quanto si narra sia lo Yoga tramandato direttamente da Sadashiva, il mitico iniziatore, la figura primordiale dello yogi, un essere sospeso tra Terra e Cielo, un Maestro in cui il Divino si incarna per dare forma al Mondo, il fondatore dei costumi, dell’amore, della musica, dell’arte e dello yoga tantrico.



Nel Tantrismo il corpo è considerato come tempio del divino. All’interno e per mezzo di esso, inteso come microcosmo, è possibile sperimentare e conoscere l’intero universo, il macrocosmo, in quanto sono entrambi composti degli stessi elementi costitutivi: aria, acqua, terra, fuoco ed etere.

Il corpo è quindi il miglior strumento che l’uomo ha a disposizione per il suo progresso spirituale, prendersene cura attraverso la pratica dello Yoga è un primo passo in questo percorso.



Il Tantra Yoga può essere definito come approccio energetico e spirituale che utilizza varie tecniche come Mantra, Pranayama, meditazione e rituali, con il fine di sperimentare l’unione divina del principio maschile, Śiva, e del principio femminile, Śakti, dentro di noi. Il Tantra yoga non si basa solo su posture fisiche (asana), che sono anch’esse utili, ma di energie interne che si attivano durante la pratica e che influenzano il corpo fisico e la mente in modi sorprendenti.



Nel Tantra Yoga, l’energia sessuale viene scoperta, trasmutata e sublimata per permettere all’individuo di raggiungere stati elevati di coscienza fino alla perfetta comunione con la Coscienza Universale. È l’unione dei due aspetti Yin e Yang, femminile e maschile, lunare e solare, che porta alla creazione, a tutta la manifestazione.



Durante il corso apprenderemo delle sequenze base di asana del Tantra Yoga, i principali mantra (i suoni sacri) della tradizione tantrica, l’utilizzo del pranayama (respirazione) e dei bandha (sigilli e contrazioni) per energizzare e purificare il nostro corpo.



Il corso è aperto a tutti, uomini e donne, sia praticanti di yoga che neofiti.



I BENEFICI

I benefici del Tantra Yoga sono molteplici e su diversi livelli, da quello fisico, a quello emotivo, da quello mentale a quello spirituale. A livello fisico le posizioni (asana) vengono eseguite con naturalezza e il corpo viene lasciato fluire in modo da allungare il muscoli e le articolazione, tonificare la muscolatura dall’interno e rilasciare così le tensioni che si sono create durante la giornata. Alle pratiche per energizzare e rendere vibrante il corpo, se ne alternano altre per rilassare ed espandere l’energia.



La pratica dei mantra è di fondamentale importanza perchè stimola processi di purificazione profondi. La produzione di frequenze acute permette una ricarica della corteccia cerebrale e l’attivazione di alcune aree del cervello atte alla prevenzione di ansia e stress. Inoltre combinando la ripetizione dei mantra con il respiro si va’ ad agire su tutto il nostro sistema endocrino, in particolare attivando le ghiandole pituitaria e pineale, responsabili del nostro risveglio come esseri divini.



Durante la pratica del Tantra Yoga cerchiamo di sviluppare l’ascolto intimo, questo ci permette di entrare in connessione con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Soltanto sviluppando l’ascolto del nostro corpo su tutti i livelli, possiamo imparare a vivere nel momento presente, l’unico posto dove esiste la vita.



Ricordiamo che la nostra scuola è di tipo Tradizionale, si pratica vestiti e non con il fine di imparare tecniche per fare meglio “sesso” ma con il fine di sviluppare la nostra integrità come esseri cosmici, imparando ad unire il maschile ed il femminile dentro di noi.

Gallery