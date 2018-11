Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L' associazione UCAI Sezione di Parma è lieta di presentare la mostra personale INSIDE OUTSIDE Stefania Guidastri INAUGURAZIONE SABATO 24 NOVEMBRE ORE 17 presso GALLERIA S.ANDREA via Cavestro 6, Parma Dal 24 novembre al 6 dicembre 2018 Orari ad ingresso gratuito: da martedì a sabato 10-12 e 16-19; domenica 16-19; lunedì chiuso Un raffinato allestimento prenderà vita negli spazi della Galleria S. Andrea a partire da sabato 24 novembre, per mano dell'artista Stefania Guidastri. In questa mostra personale dal titolo “Outside Inside” l'autrice indaga le corrispondenze tra un fuori (out), cioè un esterno fatto di rarefatte atmosfere e l'interiorità (in), che prende forma e vita sulla tela attraverso sinfonie di colori, a volte più intensi e tormentati, in altri casi rasserenanti e pacati. Del suo lavoro infatti Stefania Provinciali ha scritto “ (…) il paesaggio, colto attraverso alcune essenziali coordinate visive e mentali che sintetizzano una visione personale e profonda, dove il tema del paesaggio nella sua continuità si apre al presente, sul filo di una consequenzialità col passato fatta di combinazioni di colore, di invenzioni materiche capaci di rendere nuova creatività all’impianto pittorico che, pur perdendo la primaria gestualità, si abbandona ad una visione fluida del colore, dettata da una capacità di far vivere la materia seguendo un pensiero immediato, colorato di emozioni...”. Ed ancora pone la domanda: “Ma quale paesaggio si apre allora ai nostri occhi? E’ così che l’immediatezza di un’idea offre nuove possibili interpretazioni, affidate alla materia fatta di grumi lievi e di colori stesi come se cercassero il supporto di altri orizzonti, quelli della mente. Il paesaggio allora diviene irreale, si piega alle scelte cromatiche, ai tagli visivi fino a guidare lo sguardo verso la concretezza di un’idea”. Stefania Guidastri: E’ nata a Parma nel 1961. Dopo gli studi all’Istituto Europeo di Design di Milano ha collaborato con varie agenzie di pubblicità. Nel 1987 ha creato lo studio grafico STG nel quale ha svolto una lunga attività di progettazione per aziende ed enti pubblici di Parma e Milano. Dal 1997 lavora come visual designer free-lance e ha dato inizio ad un’intensa ricerca creativa e pittorica, realizzando alcune mostre personali e partecipando a varie esposizioni collettive. INFO e COMUNICAZIONE: Dott.ssa Annalisa Mombelli, Libero professionista in pubbliche relazioni e comunicazione annalisa.mombelli@gmail.com 320 6007122