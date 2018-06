Dal 3 al 25 luglio ritorna Insolito Festival

Presentati gli appuntamenti della nuova edizione dell'Insolito Festival, la rassegna di spettacoli, incontri, esplorazioni urbane per adulti e bambini che in questa quinta edizione conoscerà anche una espansione autunnale, in ottobre, grazie alla nuova tappa del progetto S-chiusi, viaggio teatrale nei negozi chiusi per crisi.

Questa mattina alla conferenza stampa, organizzata al Giardino Ducale, erano presenti l'assessore alla Cultura Michele Guerra, il consigliere di Fondazione Monteparma Gualtiero Ghiarardi, il direttore del Complesso Monumentale della Pilotta Simone Verde e le direttrici artistiche del Teatro delle Briciole Beatrice Baruffini e Alessandra Belledi.

"Portare cultura nei luoghi 'insoliti', conquistare un pubblico vasto e variegato promuovendo così la partecipazione di tutta la cittadinanza ecco cosa crea Insolito Festival. Anche quest’anno Insolito offre un calendario di proposte interessanti e in luoghi inaspettati: il Giardino Ducale in tutte le sue parti il Palazzetto Eucherio San Vitale, il Tempietto d’Arcadia, il Boschetto delle Querce, l’Arena estiva del Teatro al Parco e, quest’anno per festeggiare i 400 anni del Teatro Farnese di Parma, il Teatro Farnese”, ha introdotto l’assessore Michele Guerra.

Simone Verde, direttore del Complesso Monumentale della Pilotta, ha confermato quanto sia stata importante la collaborazione con il Teatro delle Briciole che permetterà all’arte di arrivare anche al pubblico dei più piccoli “sarà interessante vederli in azione all’interno del Teatro Farnese, i loro sguardi ci offriranno spunti interessanti”.

Beatrice Baruffini e Alessandra Belledi hanno illustrato il programma che offrirà la possibilità di incontro dell’arte con una platea intergenerazionale e valorizzerà e promuoverà il patrimonio culturale.

Anche quest’anno il Festival ritrova il sostegno di Fondazione Monteparma, “crediamo in questo progetto e lo affianchiamo con entusiasmo ogni anno, sono iniziative che fanno crescere la società e il ‘bello’ che come città possiamo offrire”, ha concluso Gualtiero Ghirardi.

Insolito Festival è un’iniziativa in cui il teatro si mette in relazione con il Giardino Ducale e altri luoghi della città. Il dialogo che si vuole promuovere non concepisce gli spazi come location, ma vuole far emergere, o riemergere, attraverso le arti della scena, lo “spirito” del luoghi, la loro natura profonda, la loro cultura, le pieghe nascoste e la loro voce, sia che si tratti di spazi amati e celebrati dalla comunità e dai visitatori, e magari degni di essere riscoperti e riamati, sia che si tratti di luoghi meno blasonati ma che sono o devono tornare ad essere parte viva e attiva del tessuto urbano. Mettersi in dialogo per mettersi in ascolto dei luoghi, quindi, per riscoprirli con uno sguardo, una percezione e una consapevolezza nuove.

La quinta edizione, anche grazie al nutrimento dell’esperienza degli anni precedenti, irradia questo dialogo e questa relazione oltre i luoghi consueti del Giardino Ducale e del quartiere Oltretorrente.

Oltre che con la nuova tappa del progetto S-chiusi durante la quale si espanderà nel quartiere Parma centro, lo fa raccogliendo l’invito del Complesso monumentale della Pilotta a partecipare alle celebrazioni dei Quattrocento anni del Teatro Farnese con due creazioni del Teatro delle Briciole pensate appositamente per quella sede: Piccole guide al Teatro Farnese, in cui un gruppo di bambini guida gli adulti a visitare un Teatro Farnese nuovo perché visto con i loro occhi, fa parte di Piccole guide poetiche, il progetto di Beatrice Baruffini che mira a una esplorazione e a un racconto dei luoghi simbolo della città realizzati con un percorso teatrale da gruppi di bambini ma rivolti agli adulti; Genius loci, creazione a cura di Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi, in cui due archeologi svelano ad adulti e bambini le tracce di una storia del Teatro Farnese mai raccontata prima.

La natura insolita che qualifica il festival fin dal titolo è essa stessa una chiave di accesso che vuole facilitare le potenzialità di quella volontà di relazione e di ascolto tra teatro e spazi urbani, anzitutto attraverso un’amplissima apertura contenutistica e formale, in una visione delle arti sceniche orientata alla varietà dei linguaggi, dei generi e delle poetiche degli artisti ospiti della rassegna, e a una concezione massimamente aperta del pubblico, che comprende accanto a una platea intergenerazionale che integra adulti e bambini insieme, anche lavori che si rivolgono solo agli adulti.

Ecco allora che gli appuntamenti di teatro convivono e dialogano con quelli di musica e di danza, e che la stessa dicitura teatro viene vista in una accezione che integra mezzi espressivi diversissimi come la narrazione, gli oggetti, le figure, la clownerie.

Così a La mia grande avventura, spettacolo inaugurale del teatro delle apparizioni che dentro una tenda ricca di oggetti sorprendenti fonde teatro di figura e d’attore per raccontare ad adulti e bambini il viaggio avventuroso di un uomo-bambino, segue un trittico di lavori di giovani ma già premiati coreografi e danzatori , realizzato in collaborazione con Network Anticorpi – Azione Danza Urbana XL, in cui la danza si fa urbana proprio per intrecciare un discorso ravvicinato a luoghi come il Tempietto d’Arcadia, il Palazzetto Eucherio Sanvitale e lo spazio antistante il Plesso universitario d’Azeglio in Vicolo Santa Maria.

E del resto teatro, danza, musica e clownerie possono ritrovarsi nello stesso spettacolo, Col naso all’insù, che si ispira a un libro di Claude Ponti, per raffigurare un ironico e spassoso Catalogo dei genitori visti con gli occhi dei figli, primo di tre spettacoli che vanno in scena nell’Arena estiva del Teatro al Parco e che comprende Gran glassé, gran varietà rivolto al pubblico adulto che unisce le scorribande ironico-antropologiche nell’Italia di oggi della compagnia toscana Gli Omini con la nuova world music italiana, il liscio d’avanguardia degli eXtraliscio, e Allegro cantabile, viaggio per adulti nella musica popolare italiana tra ballate, canti di lavoro e serenate, proposto dai sei attori-musicisti di Faber Teater.

Con la intensa suggestione ambientale del Boschetto delle Querce nel Giardino Ducale entrano invece in colloquio due spettacoli. Sarà stimolante vedere come dialogano con quello spazio i Flagmen, gli strani esseri bianchi e trasparenti che fluttuano nell’aria manovrati dalle danzatrici della DDD Compagnie, realtà di spicco della scena francese, presenza di prestigio internazionale per il festival, per la prima volta in Italia, nelle cui creazioni rivolte a tutto il pubblico danza, scultura, musica e una concezione contemporanea delle figure animate si incrociano, sviluppando una nuova visione del corpo umano nello spazio pubblico.

E nel Boschetto delle Querce agiscono anche i due attori alle prese con un percorso segnato di pezzi di repertorio di Intervallo (dove la pausa ricrea il senso), creazione per il pubblico adulto del Teatro delle Briciole a cura di Elisa Cuppini e Savino Paparella, che nasce appositamente per il festival, e si interroga sul rapporto tra attore e personaggio, tra verità della finzione e necessità di ritrovare in essa un senso.

Nel mese di ottobre, in vari luoghi del Centro di Parma torna, come detto, S-chiusi. Viaggio teatrale nei negozi chiusi per crisi, un progetto con cui il Teatro delle Briciole, proponendo una serie di azioni teatrali realizzate dentro i negozi chiusi a causa della crisi economica, si fa promotore di un intervento che può alimentare nuove forme di partecipazione urbana.

Durante Insolito Festival, nei giorni degli spettacoli La mia grande avventura, Non ricordo, Col naso all’insù, Genius loci, alla Biblioteca di Alice presso le Serre del Giardino Ducale verranno allestite vetrine di libri inerenti alle rappresentazioni in programma.

L’immagine di copertina è, anche per questa quinta edizione, affidata a un’illustrazione di Andrea Bovaia.

Insolito Festival è un’iniziativa dell’Associazione Micro Macro Festival e del Teatro delle Briciole, con il contributo del Comune di Parma e il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Monteparma.



BIGLIETTERIA

Per gli appuntamenti a pagamento, i biglietti si acquistano a partire dal 20 giugno nei punti vendita Vivaticket e online sul sito www.vivaticket.it; presso i luoghi di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.

Intero 5 €, Ridotto 3 € (under 18, over 65)

Tel. 0521 989430, insolitofestival@gmail.com

In caso di maltempo gli spettacoli vanno in scena al Teatro al Parco.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Insolito Festival c/o Teatro al Parco

Parco Ducale, 1 – Parma

Tel. 0521 992044, www.insolitofestival.org



Insolito Festival , Parma, Giardino Ducale e Quartiere Oltretorrente dal 26 giugno all'1 agosto

CALENDARIO

3 LUGLIO ORE 21.30

Giardino Ducale,

Palazzetto Eucherio Sanvitale

LA MIA GRANDE AVVENTURA

regia Fabrizio Pallara, con Valerio Malorni

produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG con teatrodelleapparizioni

per adulti e bambini dai 6 anni

ingresso libero

_____________

5 LUGLIO

DANZA URBANA

In collaborazione con Network Anticorpi – Azione Danza Urbana XL

per tutti, ingresso libero

ORE 21

Vicolo Santa Maria angolo Via Kennedy, area antistante il Polo Didattico Plesso D’Azeglio

GLITCH PROJECT

coreografia e interpretazione

Francesco Capuano e Nicola Picardi

spettacolo vincitore Danza Urbana XL 2018

ORE 21.30

Giardino Ducale,

Palazzetto Eucherio Sanvitale

NON RICORDO

di e con Simone Zambelli

finalista Premio Equilibrio 2018

ORE 22

Giardino Ducale, Tempietto d’Arcadia

KING’S HIGHWAY

coreografia e interpretazione Andrea Dionisi

spettacolo segnalato speciale Danza Urbana XL 2018

_____________________________________________



9 LUGLIO, ORE 21.30

Giardino Ducale,

Arena estiva del Teatro al Parco

COL NASO ALL’INSU’

di Giorgio Rossi, Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti

produzione Associazione Sosta Palmizi

per adulti e bambini dai 4 anni

intero 5 €, ridotto 3 €



11 LUGLIO, ORE 21.30

Giardino Ducale,

Arena estiva del Teatro al Parco

GRAN GLASSE’

Una serata di parole sudate e punk da balera

ideato e prodotto da Gli Omini

con Gli Omini e eXtraLiscio

per adulti, intero 5 €, ridotto 3 €



18 E 19 LUGLIO ORE 21.30

Giardino Ducale, Boschetto delle Querce

FLAGMEN

Ideato e prodotto da DDD Compagnie (Francia)

Per tutti, ingresso libero



23 LUGLIO ORE 21.30

Giardino Ducale, Arena estiva del Teatro al Parco

ALLEGRO CANTABILE

creazione collettiva Faber Teater

per adulti, intero 5 €, ridotto 3 €



24 E 25 LUGLIO ORE 21.30

Giardino Ducale, Boschetto delle Querce

INTERVALLO

(dove la pausa ricrea il senso)

una creazione del Teatro delle Briciole

a cura di Elisa Cuppini e Savino Paparella

per adulti, ingresso libero

1618-2018: Quattrocento anni del Teatro Farnese di Parma



10 E 11 LUGLIO ORE 18.30 E 19.30

Teatro Farnese

PICCOLE GUIDE AL TEATRO FARNESE

una creazione del Teatro delle Briciole in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta per i Quattrocento anni del Teatro Farnese

a cura di Beatrice Baruffini

per adulti, intero 5 €, ridotto 3 €



17 E 18 LUGLIO, ORE 19.30 E 21

Teatro Farnese

GENIUS LOCI

Gli archeologi delle meraviglie

Una creazione del Teatro delle Briciole in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta per i Quattrocento anni del Teatro Farnese

a cura di Chiara Renzi e Daniele Bonaiuti

per adulti e bambini dai 6 anni,

intero 5 €, ridotto 3 €

S-chiusi - Viaggio teatrale nei negozi chiusi per crisi

Ottobre - Parma Centro, luoghi vari