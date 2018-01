Into the wild night e i love rock and roll nel weekend del campus industry

Sono giorni difficili per il rock, dopo l'ennesimo lutto, quanto mai prematuro: se ne è andata infatti Dolores O' Riordan all'età di soli 46 anni. Al Campus Industry, una sorta di tempio per la musica rock a Parma, ci sarà un appuntamento dedicato appunto al genere, sabato 20 gennaio, con I Love Rock and Roll. Venerdì 19, invece, serata dedicata a Eddie Vedder - che è vivo e lotta insieme noi! - con un focus su Into the Wild, film di cui ha scritto la colonna sonora, regalandoci splendide ballate.

L'evento incentrato sulla musica del leader dei Pearl Jam - Vedder - segue un crescendo che parte da un inizio intimista con brani ukulele e voce e termina in esecuzioni corali elettriche, il tutto intervallato da aneddoti su Eddie e con la proiezione durante il live di immagini tratte dal film. Suoneranno le sue canzoni Davide Genco (voce, chitarra, ukulele, mandolino, armonica), Marco Settanni (chitarre), Fabio Deotto (voce, chitarra e batteria) e Federico Rho (basso). A seguire, dj set di Supertramp, un viaggio attraverso gli Stati Uniti partendo da Seattle. Apertura ore 21:30, biglietti in cassa 10 euro, gratuito dopo il concerto.

Sabato con I Love Rock and Roll si vuole celebrare non solo un tipo di musica ma anche un modo di affrontare la vita, un vero e proprio movimento sociale che dal secolo scorso è arrivato fino a noi. E anche se il rock non è all'apice della sua diffusione, gode ancora di un'enorme fascia di appassionati che si riconoscono nel genere. L'evento, organizzato da Suonica e Campus Industry Music, ripercorre i grandi classici del rock dagli anni '70 ai giorni nostri, dando spazio anche alla moda, ai film e a tutto quanto ha contribuito a definire la cultura rock nel tempo. Apertura ore 23, biglietti in cassa 7 euro.