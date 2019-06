into the wild - trekking tendato nel selvaggio appennino parmense

Un trekking di due giorni sull'Appennino Parmense tra le fioriture di quota e pascoli di cavalli bradi. Il percorso attraverserà uno degli angoli più suggestivi del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, per scoprire i laghi ormai estinti di origine glaciale . Quattro laghi che riposano in conche incantate, questo è il regno dei tritoni, ma anche di volpi, lupi e rapaci notturni che ci culleranno durante la notte nel nostro accampamento tendato sulla riva del lago. Impareremo semplici tecniche di bivacco in ambiente remoto come moderni trapper alla scoperta della cresta di crinale, da qui si gode di una vista incredibile e sconfinata su tutta la Lunigiana fino al Mar Ligure, un panorama unico da togliere il fiato.



Programma:

Escursione 1

La prima escursione ci condurrà, dopo aver preso con noi una consistente scorta d'acqua, al primo lago di quota dove ci accamperemo per la notte scegliendo la zona più adatta dove montare le nostre tende. Un anfiteatro nel bosco ci permetterà di osservare la magnifica volta stellata che lontano dall'inquinamento luminoso si mostrerà a noi con un milione di stelle.



Lunghezza 4 km

Dislivello 300 m

Durata 2,5 ore (soste incluse)



Escursione 2

Dopo aver smontato il campo senza lasciare traccia del nostro passaggio partiremo alla volta del crinale. Una fresca sorgente che zampilla dalla roccia ci permetterà di rifocillare le borracce prima di arrivare alla vista mozzafiato della cresta. Altri piccoli laghi di quota si alterneranno sotto il nostro passaggio tra le vette, panorami indimenticabili di verdi e blu intensi la fanno da padrone oltre il limitare del bosco. Una tranquilla discesa tra torbiere e distese di eriche selvatiche ci riporterà alla partenza per salutarci alla prossima avventura.



Lunghezza 10 km

Dislivello 400 m

Durata 6 ore (soste incluse)





Appuntamento ore 15.00 al rifugio Pratospilla - località Pratospilla (Monchio delle Corti PR)



Quota di partecipazione per accompagnamento guidato e assistenza tecnica con Guida Ambientale Escursionistica abilitata

€ 40,00/persona (€ 25,00 i bambini fino ai 12 anni)



Si consiglia abbigliamento a strati (caldo per la notte, leggero di giorno), calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, equipaggiamento anti-pioggia, pile, cappello, bastoncini da trekking, borraccia da almeno 1,5 l, crema solare, occhiali da sole, materiale personale per la notte, tenda, sacco a pelo, materassino, torcia frontale, powerbank, pranzo e cena e colazione al sacco.



Possibilità di noleggio tenda.



Prenotazione obbligatoria entro domenica 7 luglio al 347.6952605 - bennaturetrek@gmail.com



Guida:

Benedetta Pasquali

Guida Ambientale Escursionistica abilitata con qualifica ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 4/2000: codice PR-082 Libero professionista ai sensi della L. 4/2013 Associata AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Iscritto nel Registro Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche®: n. ER533



