introduzione al reiki

L’incontro ha lo scopo di fornire le basi per iniziare a comprendere il mondo delle energie sottili e in particolare dell'energia di Reiki. Reiki stimola le nostre capacità di autoguarigione poiché ripristina l’equilibrio energetico all’interno del corpo, agendo a livello fisico, emotivo e mentale: l’energia che fluisce in modo armonioso è alla base del benessere psicofisico dell’individuo.



Per partecipare a questo incontro non viene richiesta nessuna conoscenza specifica: è rivolto a chi si avvicina per la prima volta a questo campo di conoscenza ed è studiato per fornire in modo semplice le informazioni e l'esperienza diretta necessarie ad avvicinarsi a questa affascinante disciplina orientale. Inoltre ai partecipanti sarà offerta la possibilità di provare personalmente alcune tecniche energetiche per comprenderle meglio. Durante l'incontro saranno affrontate varie tematiche per rispondere ad alcune domande:



Cosa vuole dire Olistica?

Cos'è Reiki?

Come funziona?

Cos'è l'energia?

A cosa mi può servire?

Cos'è un percorso di crescita personale?



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 8

ISCRIZIONI ENTRO L'8 FEBBRAIO 2020

L'incontro è propedeutico al corso di Reiki 1° livello metodo Usui

Info e iscrizioni: Susanna 349 0081664

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...