“L’INVENTARIO DEL TESORO. DALLE RACCOLTE DUCALI ALLE VETRINE VIRTUALI DEL PORTALE NUMISMATICO DELLO STATO”

IL MEDAGLIERE APRE AL PUBBLICO E TORNA PROTAGONISTA AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA DI PARMA.

In concomitanza con l’apertura al pubblico del Medagliere, un nuovo percorso espositivo, ospitato da Biblioteca Palatina, Museo Archeologico e gli spazi delle sotto gradinate del Teatro Farnese, ripercorre alcuni aspetti e momenti del collezionismo numismatico ducale dai Farnese ai Borbone, passando per le vicende storiche del Museo Archeologico prima e dopo l’Unità d’Italia.

La mostra è promossa dalla Direzione Generale per l’Archeologia, belle arti e paesaggio, con il coordinamento scientifico dell’Osservatorio per i beni numismatici del Mibact, e realizzata in stretta collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta.

IL PERCORSO ESPOSITIVO: IN MOSTRA MATERIALI E DOCUMENTI INEDITI. Attraverso il filo conduttore degli inventari storici, integrati da volumi antichi e moderni, monete, medaglie, conî e punzoni, documenti d’archivio originali e riprodotti, reperti archeologici, ritratti, incisioni e stampe, il racconto svela per la prima volta le scelte e le cure che portarono alla formazione e all’incremento del patrimonio numismatico, visto come strumento e riflesso identitario dinastico e istituzionale, e gli sforzi per proteggerlo e valorizzarlo nelle diverse epoche.

UNA GUIDA ONLINE PER LA VISITA REALE VIRTUALE. Per agevolare la fruizione reale e virtuale da parte di un pubblico sempre più ampio, anche scolastico, in grado di riflettere la nuova identità museale del Complesso, i visitatori potranno osservare da vicino i materiali e approfondire le tematiche in mostra consultando le vetrine virtuali del Medagliere e scaricando il catalogo in due volumi collegandosi prima, durante e dopo la visita della mostra con il Portale Numismatico dello Stato ai seguenti link: • https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/patrimonio/vetrine/parma • https://www.numismaticadellostato.it/web/pns/notiziario

La realizzazione tecnica e grafica è del Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano. In occasione dell’evento espositivo si terrà l’Incontro di studio “Medaglieri Italiani: sistema museale e identità nazionale. Innovazione tecnologica, esperienze e progetti a confronto tra tutela e valorizzazione (programma in allegato) e la presentazione del catalogo della mostra edito dalla collana Notiziario del Portale Numismatico dello Stato