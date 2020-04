IO CREATRICE, IO CREATORE- Ritrova i tuoi talenti



Ristabilendo il flusso energetico interrotto nell’albero genealogico e meditando su sé stessi è possibile riequilibrarsi e trovare nuova energia.



ISCRIZIONE ENTRO IL 23 GENNAIO

Per informazioni e iscrizioni contattare Cristina Rinaldi al 349 4937893



DETTAGLI

In che cosa consiste questa giornata?

È una giornata di lavoro su sé stessi... utilizzando Meditazioni guidate che varcano la soglia del concetto di tempo lineare conosceremo il nostro spazio "sacro".

Utilizzando il campo ristabiliremo il flusso energetico interrotto nell’albero genealogico in una modalità molto semplice.

Prenderemo contatto e integreremo la nostra parte Ombra: nel riconoscerla scioglieremo il bisogno di proiettarla fuori di noi, operazione che generalmente produce pace interiore e maggiore compassione verso gli altri.

Lavoreremo sulla responsabilità di essere creatrici/creatori più o meno consapevoli e sulla sincronicità, concetti che spesso vengono confusi creando sensi di colpa totalmente inutili. Cercheremo di capire cos'è il comportamento biologico e cosa sono le memorie cellulari per tramutarle in alleati introducendo il discorso sulla "nuova energia" di cui tanto si parla (ovvero l'energia post 2012, che dovrebbe gradualmente condurre l'umanità a una più elevata vibrazione di coscienza: l'umano che riconosce e manifesta in sé stesso e negli altri la propria scintilla divina).



PROGRAMMA SINTETICO



Meditazioni guidate

Ristabilire il flusso energetico interrotto nell’albero genealogico

Lo “specchio” e il giudizio

L’ombra

I talenti

Spazio e Tempo

Il comportamento biologico

La creazione e la sincronicità

Nuova energia e antica saggezza

