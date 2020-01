"Io ti cielo - Frida Kahlo" al teatro Crystal di Collecchio

"È lecito inventare dei verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente per amarti senza confini." (Frida Kahlo)



"Io ti cielo - Frida Kahlo"

Uno spettacolo che ripercorre la vita di Frida Kahlo sullo sfondo del Messico rivoluzionario. Scatti di un'esistenza tormentata, passionale, violenta; di una donna folle, dolcissima e innamorata della vita.



Di e con Aurelia Cipollini



Musiche a cura di:

Massimo Donno - voce e chitarra

Francesco Pellizzari - percussioni



Voce off Diego Rivera : Tomàs Acosta



Sabato 1 Febbraio Ore 21:00

Teatro Crystal

Via Domenico Galaverna, 36 - COLLECCHIO (PR)



Posto unico: 10€



Info e prenotazioni: 3387798649 / crystal.bertesca@gmail.com