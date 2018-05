Lo spettacolo Itaca, che vede in scena Lino Guanciale e il regista e compositore Davide Cavuti alla fisarmonica, è un viaggio che parte da Itaca e dalla figura di Ulisse, che è l'eroe di Omero ma anche di Dante, Pascoli, D'Annunzio, Joyce e di altri ancora e prosegue nelle storie di tanti personaggi del mondo del teatro e del cinema in una sorta di fusione e scambio di emozioni, immagini, pensieri.

Il denominatore comune è il mare, padrone di ogni avventura e sventura (“a volte il fragore di un grido distrugge attimi di serenità e mi perdo in brividi improvvisi dove non c'è spazio per l’amore”); graffiante, pieno di occhi misteriosi che inseguono, irresistibile (“e il naufragar m'è dolce in questo mare”). Il mare è la vita, la libertà e la speranza, la voglia di ricominciare.

Lino Guanciale e Davide Cavuti hanno iniziato la loro collaborazione nel 2009 in teatro, proprio grazie a Michele Placido, che li scelse (Guanciale come attore protagonista e Cavuti come autore delle musiche originali) per lo spettacolo I Fatti di Fontamara prodotto dal Teatro di Roma e successivamente hanno lavorato ancora insieme al cinema e a teatro.

Lino Guanciale, attore tra i più amati dal pubblico televisivo, versatile e talentuoso, reduce dai suoi impegni televisivi e cinematografici, è attivo soprattutto in teatro, dove recentemente è stato protagonista dello spettacolo diretto da Massimo Popolizio su Pierpaolo Pasolini e della grande produzione ERT (Emilia Romagna Teatri) La classe operaia va in Paradiso e come formatore culturale nelle scuole. Al Festival di Torrechiara è stato tra i protagonisti di Chi non muore si ripete - I ruggenti Anni Venti tra follie, sogni e nuovi ordini a cura di Giacomo Pedini.

Davide Cavuti è autore e compositore per registi quali Michele Placido, Pasquale Squitieri, Ugo Pagliai, Edoardo Siravo e per moltissimi anni è stato collaboratore del grande Giorgio Albertazzi.