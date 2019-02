'italiani veri' film documentario di marco raffaini e giuni ligabue

Un film documentario sullo straordinario successo della musica italiana nei paesi dell’ex Unione Sovietica. La narrazione parte dall’inizio degli anni ‘60, quando la voce di Robertino, il bambino prodigio, che all’epoca aveva dodici anni, entra in Unione Sovietica e si diffonde fino a fargli vendere più di 50 milioni di dischi.

'Italiani veri' si sviluppa attraverso interviste ai maggiori protagonisti di questo successo (Robertino, Al Bano, Pupo, Toto Cutugno), a cantanti russi che hanno collaborato con loro, a esponenti della scena underground pietroburghese, a critici musicali, giornalisti, professori universitari e a semplici appassionati di musica italiana.



Presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival di Bologna nel 2013, si è aggiudicato il Premio del Pubblico nella sezione Biografilm Italia.

Ha partecipato a numerosi festival in Italia e all’estero. Nel 2014 ha vinto il Premio Miglior Documentario al RIFF Russia Italia Film Festival a Mosca e nel 2015 il Premio Miglior Documentario Musicale al MEI di Faenza.



Info e prenotazioni:

corsaro@comune.medesano.pr.it

tel 0525 422790 (lun, merc, ven 14.30-19.00 e giov 9-12)



Teatri nel Taro nasce nel 2014, dall’unione d'intenti dei Comuni di Medesano e Fornovo Taro (Pr), grazie all'Associazione Ottotipi Spaccio D'Arte. Dopo stagioni ricche di appuntamenti e ospiti importanti, nei teatri di Felegara e Fornovo Taro, la programmazione prosegue dal 2017, in collaborazione con il Comune di Medesano, presso il Teatro di Felegara.