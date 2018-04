italy 500 miles: raduno a parma – centro eurosia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

UNA OCCASIONE UNICA PER VEDERE LE HARLEY-DAVIDSON E LE BUELL PARTECIPANTI ALLA 500 MIGLIA La ITALY 500 MILES non è una competizione e non ci sono premi in palio: è una cavalcata in Italia con una percorrenza di 500 miglia (805 km) da completare in 24 ore, Giunta alla quinta edizione la Italy 500 Miles è aperta esclusivamente a possessori di Harley-Davidson e Buell, con lo scopo di condividere uno stile di vita basato sulla libertà, l’amicizia, la voglia di star bene insieme e divertirsi. La cavalcata sarà suddivisa in tappe, indicativamente 10/12: al via verranno fornite le indicazioni per portare a termine la prima tappa dopodiché, al controllo, verrà data la descrizione successiva e così via fino all'arrivo. Prima della partenza ufficiale, è previsto il raduno presso il centro commerciale Eurosia, alle12.00: tutte le moto partecipanti si incontreranno qui per prepararsi al momento dell’avvio dei motori, per un momento di condivisione della straordinaria avventura della Italy 500 Miles. Siamo molto felici di accogliere gli amici motociclisti – dice il Direttore di Eurosia Fabrizio Pacini. Con loro collaboriamo ormai da anni per l’organizzazione di importanti eventi legati alla solidarietà e quindi è per noi motivo di grande soddisfazione ospitare la fase preparatoria della 500 miglia, una sorta di pre-raduno prima della partenza ufficiale. Sarà una bella emozione.