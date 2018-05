Grande Jazz al Teatro Regio con Stefano Bollani Danish Trio

Uno dei più grandi e affermati musicisti della scena jazz italiana e internazionale come Stefano Bollani si incontra con due musicisti di spessore danesi: Jesper Bodilsen (contrabbasso) e Morten Lund (batteria) per dare vita a una serata all'insegna del buon jazz mai banale e in continuo movimento musicale.

Il carisma di Bollani e la simpatia dei due musicisti danesi si spalleggiano creando un concerto mai uguale e sempre ricco di divertimento e ironia, armonicamente solidi e affiatati.

Il fortunato incontro di Bollani con i due musicisti avviene causualmente (come tutte le storie artistiche) nel 2002 grazie a Enrico Rava, che li chiama a collaborare in occasione della sua vittoria al Jazzpar, prestigioso premio jazz assegnato a Copenaghen.

Da questo incontro il trio non si è mai fernato e ha creato un progetto musicale che conta numerosi album.

“Nel Danish Trio l’ascolto è un elemento centrale” sintetizza Bollani “e ciascuno di noi è, in ogni istante, attento a ciò che gli altri stanno suonando, concentrato sul suono nella sua totalità. Esattamente il mio ideale di gruppo jazz”.

Nello spettacolo un variegato repertorio tra canzoni italiane, standard americani e brani brasiliani di Veloso e Jobim, a brani originali dei tre membri del gruppo, pezzi provenienti dal vasto songbook scandinavo e improvvisazioni su brani classici.

Un breve assaggio della serata

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati