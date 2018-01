Mercoledì Jazzu presenta: Nico Menci Trio

♫ Continuano i mercoledì Jazz dello ZU! ♫



La Direzione Artistica di JazZu per questa settimana ha in serbo per voi un fortissimo trio:



NICO MENCI TRIO

Nico Menci - pianoforte

Francesco Angiuli - contrabbasso

Marco Frattini - batteria



Il trio propone un repertorio di brani standard del jazz e brani originali,

ispirandosi alla tradizione dei classici "Jazz Trio" (Red Garland trio,

Winton Kelly trio, Bill Evans trio, Ahmad Jamal trio), le cui sonorità

hanno ispirato i più importanti solisti del Jazz. .



♪ Inizio concerto ore 21.30

a seguire JAM SESSION ♪



♨ Apertura cucina ore 20 possibilità di cenare con il nuovo menù proposto dall'Osteria Salamini.

Per prenotazioni scrivere alla pagina Zerbini di Facebook