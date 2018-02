Mercoledì JAZZU presents SUGARPIE AND CANDYMAN

♫ Imperdibile evento JAZZU! ♫

Questo mercoledì siamo felici di presentarvi un simpaticissimo gruppo che ci farà divertire e passare questa serata in ottima compagnia, ladies and gentlemen:

SUGARPIE AND CANDYMAN con il loro nuovo album "Cotton Candy Club"



LARA FERRARI (voce)

RENATO PODESTA' (guitar)

JACOPO DELFINI (guitar)

ALEX CARRERI (double bass)

ROBERTO LUPO (drums)



Affiatati da quasi dieci anni insieme e più di 800 concerti fatti, Sugarpie and the Candymen uniscono swing e ironia, un jazzistico senso del rischio in arrangiamenti curatissimi, e la convinzione che la buona musica e l'intrattenimento siano ottimi compagni!



Sugarpie and the Candymen festeggiano il loro decimo anno presentando "Cotton Candy Club", il loro quinto album e primo con la nuova frontwoman Lara Ferrari. Accanto ai loro consueti riarrangiamenti, da Jimi Hendrix a una folle versione di "The Final Countdown", in questo disco c'è una nuova ricerca di scrittura originale in italiano, con canzoni dai vari aromi: swing, certo, ma anche calypso, electro swing e rock.



www.sugarpieandthecandymen.com



♪ Inizio concerto ore 21.30

a seguire JAM SESSION ♪



♨ Apertura cucina ore 20 possibilità di cenare con il nuovo menù proposto dall'Osteria Salamini.



✍ Per prenotazioni scrivete un messaggio privato alla pagina



Dato i limitati posti a sedere, si darà precedenza alle prenotazioni con cena, i tavoli rimasti liberi senza cena, saranno assegnati ai primi ad averne fatto richiesta.



Contributo d'ingresso:

€ 5



➳ TESSERA ARCI 2017/2018 - ingresso riservato ai soci